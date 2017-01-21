Trabzon itirafı
TFF 1. Lig ekibi Şanlıurfaspor'un golcüsü Batuhan Karadeniz'den Trabzonspor pişmanlığı... Kariyer planlaması ile ilgili Batuhan, "Ben bu zamana kadar hayatımda yaşadığım hiçbir şeyden pişmanlık duymadım. İnsan her zaman büyük takımda oynamak ister. Beşiktaş'ta forma giymek çok güzeldi. Geriye dönüp baktığımda Trabzonspor'a daha faydalı olabilirdim, bu konuda üzgünlük ve pişmanlık yaşadım" dedi. 25 yaşındaki futbolcu 2013-14 sezonunda Trabzon'a gelmiş ve sadece 4 maçta oynamıştı.
- 21 Ocak 2017, Cumartesi
- Güncelleme: 23:50
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FOTOMAÇ GÜNDEM
- Bu gurur Hami ve Abdullah’ın
Toplam 15
Yorum
ismail efsane nedir diye sorsalar işte gerçek efsane bu kadro der insan tarafsız olarak
- Kerim Frei'dan Beşiktaş'a veda!
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Yorum
Kartal Kerim yeni taakımında Beşiktaşlı olarak sana yürekten başarılar diliyorum Emeklerin için teşekürler
- Caceres’ten vazgeçildi
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Yorum
ckasimay Trabzon ne zaman iyi bir oyuncu aldi.. Mehmet Ali Yilmaz haric. digerleri sadece balavra.
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