 Trabzon itirafı – Fotomaç – 21 Ocak 2017
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    21 Ocak 2017, Cumartesi
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    Trabzon itirafı

    Trabzon itirafı
    ekibi Şanlıurfaspor'un golcüsü Batuhan Karadeniz'den Trabzonspor pişmanlığı... Kariyer planlaması ile ilgili Batuhan, "Ben bu zamana kadar hayatımda yaşadığım hiçbir şeyden pişmanlık duymadım. İnsan her zaman büyük takımda oynamak ister. Beşiktaş'ta forma giymek çok güzeldi. Geriye dönüp baktığımda Trabzonspor'a daha faydalı olabilirdim, bu konuda üzgünlük ve pişmanlık yaşadım" dedi. 25 yaşındaki futbolcu 2013-14 sezonunda Trabzon'a gelmiş ve sadece 4 maçta oynamıştı.
    1. 21 Ocak 2017, Cumartesi
    2. Güncelleme: 23:50
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