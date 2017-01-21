Tavan ücret belirlendi

Bordo-mavili kulüpte yeni transferler de dahil en fazla ücreti 2 milyon 250 bin euro ile Onur alıyor. Üst limit olarak bu miktar belirlenmiş durumda.

Kulüpte mali disiplini sağlama konusunda kararlı olan Başkan Muharrem Usta, kaptan kaleci Onur üzerinden tavan ücreti belirlerken, yeni transferler de dahil olmak üzere hiçbir oyuncu, milli kalecinin yıllık kazandığı 2 milyon 250 bin euro'nun üzerine çıkamayacak. Bazı futbolcuların aldığı yıllık ücretlerde indirime giden Usta, yılda 2 milyon 500 bin euro kazanan N'doye ve Onur'la birlikte bazı oyuncuların da katılımıyla yıllık giderleri 140'tan 70 milyon TL'ye indirmişti. N'doye ile 2 milyon 500 bin euro yerine 1 milyon 700 bin euro'ya el sıkışmıştı. Yeni transferlerden Olcay Şahan yıllık 1 milyon 700 bin euro'ya Mas ile 1 milyon 272 bin euro'ya ve Pereira ile de yıllık 950 bin euro'ya anlaşma sağlandı.