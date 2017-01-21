Şampiyon liseye ziyaret
Fırtına'nın genç yıldızı Yusuf Yazıcı, forma giydiği dönemde dünya şampiyonu oldukları Trabzon 15 Temmuz Şehitleri Anadolu Lisesi'ni ziyaret etti. Karne gününde düzenlenen etkinliğe Yazıcı'nın yanı sıra 1461 Trabzon oyuncuları Yağızcan Erdem, Muhammet Beşir ve Ahmet Eren de katıldı. Okul Müdürü Ali Turan, 2015'te Okul Sporları Dünya Futbol Şampiyonası'nı kazanan sporcularını tekrar tebrik etti.
- 21 Ocak 2017, Cumartesi
- Güncelleme: 23:49
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FOTOMAÇ GÜNDEM
- Bu gurur Hami ve Abdullah’ın
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ismail efsane nedir diye sorsalar işte gerçek efsane bu kadro der insan tarafsız olarak
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Kartal Kerim yeni taakımında Beşiktaşlı olarak sana yürekten başarılar diliyorum Emeklerin için teşekürler
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ckasimay Trabzon ne zaman iyi bir oyuncu aldi.. Mehmet Ali Yilmaz haric. digerleri sadece balavra.
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