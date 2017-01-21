 Şampiyon liseye ziyaret – Fotomaç – 21 Ocak 2017
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    21 Ocak 2017, Cumartesi
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    Şampiyon liseye ziyaret

    Şampiyon liseye ziyaret
    Fırtına'nın genç yıldızı , forma giydiği dönemde dünya şampiyonu oldukları Trabzon 15 Temmuz Şehitleri Anadolu Lisesi'ni ziyaret etti. Karne gününde düzenlenen etkinliğe Yazıcı'nın yanı sıra 1461 Trabzon oyuncuları Yağızcan Erdem, Muhammet Beşir ve Ahmet Eren de katıldı. Okul Müdürü Ali Turan, 2015'te Okul Sporları Dünya Futbol Şampiyonası'nı kazanan sporcularını tekrar tebrik etti.
    1. 21 Ocak 2017, Cumartesi
    2. Güncelleme: 23:49
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