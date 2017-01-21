 Rodallega çok katkı yapar – Fotomaç – 21 Ocak 2017
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    21 Ocak 2017, Cumartesi
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    çok katkı yapar

    Rodallega çok katkı yapar

    Bordo-mavili camia, yeni transfer 31 yaşındaki forvetin takıma büyük katkılar sağlayacağı konusunda hemfikir.

    , taraftarların merakla beklediği forvet transferinde nihayet mutlu sona ulaşıldı. Başkan Muharrem Usta'nın oyuncunun kendisi ve kulübüyle her konuda anlaşmaya varmasının ardından teknik direktör Ersun Yanal da rahatladı. Tecrübeli hocanın 31 yaşındaki forveti sabırsızlıkla beklediği ifade edildi.

    Kolombiyalı oyuncunun tecrübesinden yararlanacak olan Yanal'ın, oyun sisteminde de bazı değişimlere gideceği öğrenildi. 'yı ileride topla daha çok buluşturmak isteyen Yanal'ın bu noktada genç oyuncu Yusuf Yazıcı'ya özel görevler vermesi bekleniyor. Trabzonspor'un eski forvet oyuncularından Mehmet Yılmaz da Rodallega'nın transferiyle ilgili olarak, "Takıma çok ciddi katkılar yapacağını düşünüyorum. Sadece gol sayısının artışı anlamında değil, liderlik ve topa daha fazla sahip olma noktalarında da önemli bir isim" diye konuştu.
    1. 21 Ocak 2017, Cumartesi
    2. Güncelleme: 01:54
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