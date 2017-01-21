 Josef Martinez bombası – Fotomaç – 21 Ocak 2017
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    21 Ocak 2017, Cumartesi
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    bombası

    Josef Martinez bombası

    Bordo-mavili yönetim forvet arkası için sürpriz bir ismi gündemine aldı. Karadeniz ekibi, Torino forması giyen 23 yaşındaki ’i kiralık veya bonservisi ile kadrosuna katmak için girişimlerini hızlandırdı.

    'da Mehmet Ekici'nin geleceği belirsizliğini korurken, yönetim kurulu hücum hattını güçlendirmek için çalışmalarına yoğun şekilde devam ediyor. Bordo-mavililer; Ganso, Omar Abdurrahman, El Kaddouri ve Hunt'tan sonra forvet arkası, forvet ve kanatlarda da oynayabilen Josef Martinez'i de gündemine aldı. İtalyan kulübü Torino'da forma giyen 23 yaşındaki oyuncu için ön yoklama yapan Karadeniz ekibinin, maliyet araştırması yaptığı, oyuncuyu kiralık ya da bonservisiyle transfer etmek için teklif yapacağı ifade edildi.

    YANAL ÇOK İSTİYOR
    Teknik direktör Ersun Yanal da Josef Martinez için, "Çok yönlü bir oyuncu, hızlı teknik ve bitirici. Alındığı taktirde bize çok önemli katkılar yapar" diye yorumda bulunarak, yönetim kurulunu bu transfer için teşvik ediyor. İtalyan kulübünde bu sezon 12 maça çıkan Venezuelalı yıldız 2 gol attı. Fazla forma şansı bulamamaktan yakındığı için ayrılmak isteyen Martinez'in piyasa değerinin ise 2 milyon euro olduğu öğrenildi. Sözleşmesi 2018'de bitiyor.



    ÖZEL HABER / YUNUS EMRE SEL
    1. 21 Ocak 2017, Cumartesi
    2. Güncelleme: 01:33
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