Josef Martinez bombası
Bordo-mavili yönetim forvet arkası için sürpriz bir ismi gündemine aldı. Karadeniz ekibi, Torino forması giyen 23 yaşındaki Josef Martinez’i kiralık veya bonservisi ile kadrosuna katmak için girişimlerini hızlandırdı.
Trabzonspor'da Mehmet Ekici'nin geleceği belirsizliğini korurken, yönetim kurulu hücum hattını güçlendirmek için çalışmalarına yoğun şekilde devam ediyor. Bordo-mavililer; Ganso, Omar Abdurrahman, El Kaddouri ve Hunt'tan sonra forvet arkası, forvet ve kanatlarda da oynayabilen Josef Martinez'i de gündemine aldı. İtalyan kulübü Torino'da forma giyen 23 yaşındaki oyuncu için ön yoklama yapan Karadeniz ekibinin, maliyet araştırması yaptığı, oyuncuyu kiralık ya da bonservisiyle transfer etmek için teklif yapacağı ifade edildi.
YANAL ÇOK İSTİYOR
Teknik direktör Ersun Yanal da Josef Martinez için, "Çok yönlü bir oyuncu, hızlı teknik ve bitirici. Alındığı taktirde bize çok önemli katkılar yapar" diye yorumda bulunarak, yönetim kurulunu bu transfer için teşvik ediyor. İtalyan kulübünde bu sezon 12 maça çıkan Venezuelalı yıldız 2 gol attı. Fazla forma şansı bulamamaktan yakındığı için ayrılmak isteyen Martinez'in piyasa değerinin ise 2 milyon euro olduğu öğrenildi. Sözleşmesi 2018'de bitiyor.
ÖZEL HABER / YUNUS EMRE SEL
YANAL ÇOK İSTİYOR
Teknik direktör Ersun Yanal da Josef Martinez için, "Çok yönlü bir oyuncu, hızlı teknik ve bitirici. Alındığı taktirde bize çok önemli katkılar yapar" diye yorumda bulunarak, yönetim kurulunu bu transfer için teşvik ediyor. İtalyan kulübünde bu sezon 12 maça çıkan Venezuelalı yıldız 2 gol attı. Fazla forma şansı bulamamaktan yakındığı için ayrılmak isteyen Martinez'in piyasa değerinin ise 2 milyon euro olduğu öğrenildi. Sözleşmesi 2018'de bitiyor.
ÖZEL HABER / YUNUS EMRE SEL
- 21 Ocak 2017, Cumartesi
- Güncelleme: 01:33
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FOTOMAÇ GÜNDEM
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Yorum
ismail efsane nedir diye sorsalar işte gerçek efsane bu kadro der insan tarafsız olarak
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Kartal Kerim yeni taakımında Beşiktaşlı olarak sana yürekten başarılar diliyorum Emeklerin için teşekürler
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ckasimay Trabzon ne zaman iyi bir oyuncu aldi.. Mehmet Ali Yilmaz haric. digerleri sadece balavra.
Josef Martinez bombası haberine yapılan yorumlar ( yorum)
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