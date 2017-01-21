Forvette N’doye oynayacak
Devre arası transfer döneminde hücum hattını güçlendirmek isteyen ancak kadrosuna henüz forvet oyuncusu katamayan Trabzonspor'un yarın oynayacağı Kasımpaşa maçında forvet hattında yine N'doye'un forma giymesi bekleniyor. Akhisar'dan Rodallega ile el sıkışan ancak henüz bu transferi resmiyete dökmeyen bordo-mavililerde, teknik direktör Ersun Yanal'ın Kasımpaşa karşılaşmasında forvet mevkiinde N'doye'u görevlendirmesi kesinleşti.
- 21 Ocak 2017, Cumartesi
- Güncelleme: 01:58
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FOTOMAÇ GÜNDEM
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ismail efsane nedir diye sorsalar işte gerçek efsane bu kadro der insan tarafsız olarak
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Kartal Kerim yeni taakımında Beşiktaşlı olarak sana yürekten başarılar diliyorum Emeklerin için teşekürler
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ckasimay Trabzon ne zaman iyi bir oyuncu aldi.. Mehmet Ali Yilmaz haric. digerleri sadece balavra.
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