 Forvette N’doye oynayacak – Fotomaç – 21 Ocak 2017
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    21 Ocak 2017, Cumartesi
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    Forvette N’doye oynayacak

    Forvette N’doye oynayacak
    Devre arası transfer döneminde hücum hattını güçlendirmek isteyen ancak kadrosuna henüz forvet oyuncusu katamayan 'un yarın oynayacağı Kasımpaşa maçında forvet hattında yine 'un forma giymesi bekleniyor. Akhisar'dan Rodallega ile el sıkışan ancak henüz bu transferi resmiyete dökmeyen bordo-mavililerde, teknik direktör Ersun Yanal'ın Kasımpaşa karşılaşmasında forvet mevkiinde N'doye'u görevlendirmesi kesinleşti.
    1. 21 Ocak 2017, Cumartesi
    2. Güncelleme: 01:58
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