Deniz Türüç için takas iddiası
Ligde sıkıntılı günler geçiren Kayserispor'un bir dönem Trabzonspor'dan kiralık olarak kadrosuna kattığı Zeki Yavru ve Mustafa Akbaş'ı yeniden transfer etmek istediği öğrenildi. İki futbolcu için yeniden harekete geçmeyi planlayan Kayserispor'un, resmi teklif yapması durumunda bordo-mavili yönetimin de 23 yaşındaki orta saha oyuncusu Deniz Türüç'ü isteyebileceği ifade edildi. Henüz başlamayan görüşmelerin şekillenmesi durumunda teknik direktör Ersun Yanal'ın izleyeceği yol merakla bekleniyor.
- 21 Ocak 2017, Cumartesi
- Güncelleme: 23:45
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FOTOMAÇ GÜNDEM
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ismail efsane nedir diye sorsalar işte gerçek efsane bu kadro der insan tarafsız olarak
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Kartal Kerim yeni taakımında Beşiktaşlı olarak sana yürekten başarılar diliyorum Emeklerin için teşekürler
- Caceres’ten vazgeçildi
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ckasimay Trabzon ne zaman iyi bir oyuncu aldi.. Mehmet Ali Yilmaz haric. digerleri sadece balavra.
Deniz Türüç için takas iddiası haberine yapılan yorumlar ( yorum)
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