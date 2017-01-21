 Deniz Türüç için takas iddiası – Fotomaç – 21 Ocak 2017
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    21 Ocak 2017, Cumartesi
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    için takas iddiası

    Deniz Türüç için takas iddiası
    Ligde sıkıntılı günler geçiren 'un bir dönem 'dan kiralık olarak kadrosuna kattığı Zeki Yavru ve Mustafa Akbaş'ı yeniden transfer etmek istediği öğrenildi. İki futbolcu için yeniden harekete geçmeyi planlayan Kayserispor'un, resmi teklif yapması durumunda bordo-mavili yönetimin de 23 yaşındaki orta saha oyuncusu 'ü isteyebileceği ifade edildi. Henüz başlamayan görüşmelerin şekillenmesi durumunda teknik direktör Ersun Yanal'ın izleyeceği yol merakla bekleniyor.
    1. 21 Ocak 2017, Cumartesi
    2. Güncelleme: 23:45
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