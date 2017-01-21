 Caceres'te sıcak gelişmeler – Fotomaç – 21 Ocak 2017
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    21 Ocak 2017, Cumartesi
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    Caceres'te sıcak gelişmeler

    Caceres'te sıcak gelişmeler

    Önceki gün vazgeçilen ünlü stoperin menajeri Fonseca dün Usta ile görüştü, yönetim transfer için yeni şart sundu.

    Bordo-mavililerin Uruguay'dan getirdiği 29 yaşındaki stoper Martin Caceres ile ekonomik konularda yaşanan anlaşmazlık nedeniyle görüşmeler sona ermişti. Dün oyuncunun menajeri Fonseca, Başkan Muharrem Usta ile son bir görüşme daha yaparak transferi sonuçlandırmaya çalıştı. 1 milyon euro menajerlik ücreti, 1 milyon euro da imza parası isteyen Fonseca, indirime gitti. Ancak bu kez de bordo-mavililer Caceres için "Eğer eski sakatlık nüksederse garanti para 500 bin euro düşer" maddesi teklif etti. Menajer bugün cevap verecek.
    1. 21 Ocak 2017, Cumartesi
    2. Güncelleme: 01:30
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