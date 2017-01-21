'Caceres' transferinde flaş gelişme
Trabzonspor Kulübü İstanbul'a çağırarak görüştüğü Uruguaylı futbolcu Martin Caceres'le yapılan transfer görüşmelerinde futbolcunun istediği ücret nedeniyle anlaşmaya varamadığını duyurdu.
Kulübün resmi internet sitesinden yapılan açıklamada, söz konusu transfer görüşmeleri ile ilgili olarak "Son günlerde spor kamuoyunu meşgul eden ve sosyal medya üzerinden de sürekli gündemde tutulan Uruguaylı futbolcu Martin Caceres'le ilgili kulübümüzden bir açıklama yapma gereği duyulmuştur.
Kulübümüzün daveti üzerine İstanbul'a gelen ve Başkanımız Muharrem Usta ile görüşme gerçekleştiren Martin Caceres'le talep ettiği ücretin yüksek bulunması nedeniyle resmi transfer görüşmelerine başlanmamıştır. Olumsuzlukla sonuçlanan bu görüşme sonrası taraflar el sıkışarak masadan ayrılmıştır. Kamuoyunun bilgisine sunarız" ifadeleri yer aldı.
Kulübümüzün daveti üzerine İstanbul'a gelen ve Başkanımız Muharrem Usta ile görüşme gerçekleştiren Martin Caceres'le talep ettiği ücretin yüksek bulunması nedeniyle resmi transfer görüşmelerine başlanmamıştır. Olumsuzlukla sonuçlanan bu görüşme sonrası taraflar el sıkışarak masadan ayrılmıştır. Kamuoyunun bilgisine sunarız" ifadeleri yer aldı.
- 21 Ocak 2017, Cumartesi
- Güncelleme: 12:21
FOTOMAÇ GÜNDEM
- Başkan ‘gidecek’ diyorsa gitmeli!
Toplam 7
Yorum
kartal birisi aziz yıldırım ve ali şene şunu hatırlatmalı türkiye eski türkiye değil artık yaygarayla şampiyon olunmuyor.
- Quaresma ile 3 yıl daha
Toplam 8
Yorum
bjk kerimi gönder 33 q7 ye 2 milyon ver ..bu yönetimde şaşırdı eyce!!
- Ustanın eli öpülür
Toplam 2
Yorum
efe Başakşehiri yenin,Sonraki maçlarınızda mağlubiyet almaya devam edin.Beşiktaşın liderliği için galip gelmelsiniz: ))Aksi takdirde havlu: ))
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