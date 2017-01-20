Son durak Trabzon

Bordo-mavililerin yeni transferi, futbolu Trabzonspor'da bırakacağınısöyledi. Radyospor'da AnadoluAteşi programına konuşan Şahan'ın sözlerindensatır başları şöyle:Trabzonspor'atransferim çok ani oldu. Menejarimyani ağabeyim Trabzonspor ile temastaydı.ilebeni ikna etti, beni ne kadar çok istediklerinibana hissettirdiler. Ben de bu teklifi geriçeviremedim. Transferim gerçekleştiğiiçin çok mutluyum. Alışmasürecinde takım arkadaşlarımbana çok yardımcı oldular.Takıma hızlı bir şekilde adapteoldum.Devre arasında kulübümüzünnokta transferleryaptığını düşünüyorum,sezonun ikinci yarısındabaşarılı olacağız.Beşiktaş'tanayrılırkenveilegörüştüm. Şu anda'daforma giyiyorumve transferim gerçekleştiği içinmutluyum. Trabzonspor'un sonadresim olduğunu, futbolu buradabırakmayı istediğimi söyleyebilirim.Trabzonspor taraftarı sabırlıolsun, iyi birgöreceklerineinanıyorum. Coşkulu, hırslı birizleyecekler. Her şey güzel gider, 3'lü şovlarımaTrabzonspor'da da devam ederim.