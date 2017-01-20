 Son durak Trabzon – Fotomaç – 20 Ocak 2017
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    20 Ocak 2017, Cuma
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    Son durak Trabzon

    Son durak Trabzon

    Olcay: Futbolu bordo-mavili takımda bırakacağım. Taraftar şova hazır olsun

    Bordo-mavililerin yeni transferi Olcay Şahan, futbolu Trabzonspor'da bırakacağını söyledi. Radyospor'da Anadolu Ateşi programına konuşan Şahan'ın sözlerinden satır başları şöyle:
    Trabzonspor'a transferim çok ani oldu. Menejarim Osman Şahan yani ağabeyim Trabzonspor ile temastaydı. Ersun hoca ile Muharrem Usta beni ikna etti, beni ne kadar çok istediklerini bana hissettirdiler. Ben de bu teklifi geri çeviremedim. Transferim gerçekleştiği için çok mutluyum. Alışma sürecinde takım arkadaşlarım bana çok yardımcı oldular. Takıma hızlı bir şekilde adapte oldum.
    Devre arasında kulübümüzün nokta transferler yaptığını düşünüyorum, sezonun ikinci yarısında başarılı olacağız.
    Beşiktaş'tan ayrılırken Şenol Güneş ve Fikret Orman ile görüştüm. Şu anda Trabzonspor'da forma giyiyorum ve transferim gerçekleştiği için mutluyum. Trabzonspor'un son adresim olduğunu, futbolu burada bırakmayı istediğimi söyleyebilirim.
    Trabzonspor taraftarı sabırlı olsun, iyi bir Trabzonspor göreceklerine inanıyorum. Coşkulu, hırslı bir Olcay Şahan izleyecekler. Her şey güzel gider, 3'lü şovlarıma Trabzonspor'da da devam ederim.
    1. 20 Ocak 2017, Cuma
    2. Güncelleme: 23:49
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