Son durak Trabzon
Olcay: Futbolu bordo-mavili takımda bırakacağım. Taraftar şova hazır olsun
Bordo-mavililerin yeni transferi Olcay Şahan, futbolu Trabzonspor'da bırakacağını söyledi. Radyospor'da Anadolu Ateşi programına konuşan Şahan'ın sözlerinden satır başları şöyle:
Trabzonspor'a transferim çok ani oldu. Menejarim Osman Şahan yani ağabeyim Trabzonspor ile temastaydı. Ersun hoca ile Muharrem Usta beni ikna etti, beni ne kadar çok istediklerini bana hissettirdiler. Ben de bu teklifi geri çeviremedim. Transferim gerçekleştiği için çok mutluyum. Alışma sürecinde takım arkadaşlarım bana çok yardımcı oldular. Takıma hızlı bir şekilde adapte oldum.
Devre arasında kulübümüzün nokta transferler yaptığını düşünüyorum, sezonun ikinci yarısında başarılı olacağız.
Beşiktaş'tan ayrılırken Şenol Güneş ve Fikret Orman ile görüştüm. Şu anda Trabzonspor'da forma giyiyorum ve transferim gerçekleştiği için mutluyum. Trabzonspor'un son adresim olduğunu, futbolu burada bırakmayı istediğimi söyleyebilirim.
Trabzonspor taraftarı sabırlı olsun, iyi bir Trabzonspor göreceklerine inanıyorum. Coşkulu, hırslı bir Olcay Şahan izleyecekler. Her şey güzel gider, 3'lü şovlarıma Trabzonspor'da da devam ederim.
Trabzonspor'a transferim çok ani oldu. Menejarim Osman Şahan yani ağabeyim Trabzonspor ile temastaydı. Ersun hoca ile Muharrem Usta beni ikna etti, beni ne kadar çok istediklerini bana hissettirdiler. Ben de bu teklifi geri çeviremedim. Transferim gerçekleştiği için çok mutluyum. Alışma sürecinde takım arkadaşlarım bana çok yardımcı oldular. Takıma hızlı bir şekilde adapte oldum.
Devre arasında kulübümüzün nokta transferler yaptığını düşünüyorum, sezonun ikinci yarısında başarılı olacağız.
Beşiktaş'tan ayrılırken Şenol Güneş ve Fikret Orman ile görüştüm. Şu anda Trabzonspor'da forma giyiyorum ve transferim gerçekleştiği için mutluyum. Trabzonspor'un son adresim olduğunu, futbolu burada bırakmayı istediğimi söyleyebilirim.
Trabzonspor taraftarı sabırlı olsun, iyi bir Trabzonspor göreceklerine inanıyorum. Coşkulu, hırslı bir Olcay Şahan izleyecekler. Her şey güzel gider, 3'lü şovlarıma Trabzonspor'da da devam ederim.
- 20 Ocak 2017, Cuma
- Güncelleme: 23:49
Etiketler:
FOTOMAÇ GÜNDEM
- Hayaller Sneijder
Toplam 12
Yorum
ua5454 selcuk ve burakın kendilerinin 5 kat buyuk egolarından olmasın o
- Rodallega Trabzonspor'da
Toplam 9
Yorum
erol 17 maç 4 gol asrın golcüsü.trabzona ihanet zinciri devam.
- Arjantinli forvet G.Saray'a
Toplam 5
Yorum
yazık alma sakın bu adamı sinan gümüşü forvet oynat daha iyi hem adam kazan yazık buna verilen paraya.
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