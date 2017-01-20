 ‘Rüyamızda bile forvet görüyoruz’ – Fotomaç – 20 Ocak 2017
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    20 Ocak 2017, Cuma
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    ‘Rüyamızda bile forvet görüyoruz’

    ‘Rüyamızda bile forvet görüyoruz’
    Gümüşhanespor maçının son 30 dakikasında Suk'un çıkmasından sonra forvet hattında Medjani'nin görev yapması taraftarları isyan ettirdi. Taraftarlar, "Artık rüyamızda bile forvet görüyoruz" derken; kulübede oturan forvet Ramil Sheidaev de ayrılmak istiğini yeniledi.

    3 FORVET SADECE 5 GOL KAYDEDEBİLDİ
    Süper Lig'de geride kalan 17 haftada toplam 14 gol kaydeden ve maç başı 1 gol ortalamasını tutturamayan Trabzonspor'da forvetler suskun kaldı. Kupa ve ligde Suk 1, N'doye 3 ve Sheidaev sadece 1 gol atabildi. Forvetler bu performansları ile tam anlamı ile hayal kırıklığı oldular.
    1. 20 Ocak 2017, Cuma
    2. Güncelleme: 02:02
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