‘Rüyamızda bile forvet görüyoruz’
Gümüşhanespor maçının son 30 dakikasında Suk'un çıkmasından sonra forvet hattında Medjani'nin görev yapması taraftarları isyan ettirdi. Taraftarlar, "Artık rüyamızda bile forvet görüyoruz" derken; kulübede oturan forvet Ramil Sheidaev de ayrılmak istiğini yeniledi.
3 FORVET SADECE 5 GOL KAYDEDEBİLDİ
Süper Lig'de geride kalan 17 haftada toplam 14 gol kaydeden ve maç başı 1 gol ortalamasını tutturamayan Trabzonspor'da forvetler suskun kaldı. Kupa ve ligde Suk 1, N'doye 3 ve Sheidaev sadece 1 gol atabildi. Forvetler bu performansları ile tam anlamı ile hayal kırıklığı oldular.
3 FORVET SADECE 5 GOL KAYDEDEBİLDİ
Süper Lig'de geride kalan 17 haftada toplam 14 gol kaydeden ve maç başı 1 gol ortalamasını tutturamayan Trabzonspor'da forvetler suskun kaldı. Kupa ve ligde Suk 1, N'doye 3 ve Sheidaev sadece 1 gol atabildi. Forvetler bu performansları ile tam anlamı ile hayal kırıklığı oldular.
- 20 Ocak 2017, Cuma
- Güncelleme: 02:02
FOTOMAÇ GÜNDEM
- Hayaller Sneijder
Toplam 12
Yorum
ua5454 selcuk ve burakın kendilerinin 5 kat buyuk egolarından olmasın o
- Rodallega Trabzonspor'da
Toplam 9
Yorum
erol 17 maç 4 gol asrın golcüsü.trabzona ihanet zinciri devam.
- Arjantinli forvet G.Saray'a
Toplam 5
Yorum
yazık alma sakın bu adamı sinan gümüşü forvet oynat daha iyi hem adam kazan yazık buna verilen paraya.
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