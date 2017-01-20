Gümüşhanespor maçının son 30 dakikasında Suk'un çıkmasından sonra forvet hattında Medjani'nin görev yapması taraftarları isyan ettirdi. Taraftarlar, "Artık rüyamızda bile forvet görüyoruz" derken; kulübede oturan forvet Ramil Sheidaev de ayrılmak istiğini yeniledi.



3 FORVET SADECE 5 GOL KAYDEDEBİLDİ

Süper Lig'de geride kalan 17 haftada toplam 14 gol kaydeden ve maç başı 1 gol ortalamasını tutturamayan Trabzonspor'da forvetler suskun kaldı. Kupa ve ligde Suk 1, N'doye 3 ve Sheidaev sadece 1 gol atabildi. Forvetler bu performansları ile tam anlamı ile hayal kırıklığı oldular.