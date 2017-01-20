Rodallega tamam
Bordo-mavililer hem Akhisar hem de 31 yaşındaki golcü ile her konuda anlaştı. Yarın İstanbul’a gelecek olan menajeri ile resmi imzalar atılacak. Rodallega pazartesi Trabzonspor’a katılacak
Forvet transferine kilitlenen Trabzonspor nihayet mutlu sona ulaştı. Başkan Muharrem Usta, uzun zamandır temas halinde olduğu Hugo Rodallega ile her konuda anlaşmaya vardı. Başkan Muharrem Usta'nın önceki İzmir'e yaptığı çıkartma sonrasında hem Akhisar Belediyespor, hem de Kolombiyalı golcü ile anlaşmaya varıldı ve oyuncunun menajerine de "İş bitti" haberi gönderildi. İmza için Türkiye'ye çağrılan ve biletleri de satın alınan Rodallega'nın menajerinin yarın İstanbul'a gelmesinin ardından imzalar atılacak. Ardından Rodallega, Pazartesi günü bordo-mavili takıma katılacak. Trabzonspor Başkanı Muharrem Usta da Rodallega ile teknik detayların kaldığını, oyuncunun takıma önemli katkılar yapacağına inandığını söyledi.
ÇİN TEKLİFİNİ REDDETTİ
Bu arada bordo-mavili kulübün Rodallega ile 2.5 yıllık sözleşme imzalaması bekleniyor. Trabzonspor'un Rodallega karşılığında Akhisar Belediyespor'a Mustafa Yumlu ve 700 bin euro ücret ödemesi bekleniyor. 31 yaşındaki golcünün, Trabzonspor'a gelmek için çok istekli olduğu ve Başkan Muharrem Usta'ya, "Bordo-mavili formayı giyeceğim için çok mutluyum. Muhteşem taraftarla büyük başarılar kazanacağımızı biliyorum" dediği belirtildi. Bu arada Rodallega'nın Çin'den gelen çok ciddi teklifleri "Türkiye'de mutluyum. Trabzonspor'da oynamak istiyorum" diyerek elinin tersi ile reddettiği dile getirildi.
Yunus Emre SEL
ÇİN TEKLİFİNİ REDDETTİ
Bu arada bordo-mavili kulübün Rodallega ile 2.5 yıllık sözleşme imzalaması bekleniyor. Trabzonspor'un Rodallega karşılığında Akhisar Belediyespor'a Mustafa Yumlu ve 700 bin euro ücret ödemesi bekleniyor. 31 yaşındaki golcünün, Trabzonspor'a gelmek için çok istekli olduğu ve Başkan Muharrem Usta'ya, "Bordo-mavili formayı giyeceğim için çok mutluyum. Muhteşem taraftarla büyük başarılar kazanacağımızı biliyorum" dediği belirtildi. Bu arada Rodallega'nın Çin'den gelen çok ciddi teklifleri "Türkiye'de mutluyum. Trabzonspor'da oynamak istiyorum" diyerek elinin tersi ile reddettiği dile getirildi.
Yunus Emre SEL
- 20 Ocak 2017, Cuma
- Güncelleme: 01:48
Etiketler:
FOTOMAÇ GÜNDEM
- Hayaller Sneijder
Toplam 12
Yorum
ua5454 selcuk ve burakın kendilerinin 5 kat buyuk egolarından olmasın o
- Rodallega Trabzonspor'da
Toplam 9
Yorum
erol 17 maç 4 gol asrın golcüsü.trabzona ihanet zinciri devam.
- Arjantinli forvet G.Saray'a
Toplam 5
Yorum
yazık alma sakın bu adamı sinan gümüşü forvet oynat daha iyi hem adam kazan yazık buna verilen paraya.
Rodallega tamam haberine yapılan yorumlar ( yorum)
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