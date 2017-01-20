 Hakem Meler yönetecek – Fotomaç – 20 Ocak 2017
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    20 Ocak 2017, Cuma
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    Hakem Meler yönetecek

    Hakem Meler yönetecek
    Spor Toto Süper Lig 18. hafta karşılaşmalarını yönetecek olan hakemler açıklandı. Buna göre Trabzonspor'un pazar günü Kasımpaşa ile oynayacağı müsabakayı Halil Umut Meler yönetecek. Meler'in yardımcılıklarını Kerem Ersoy ve İlker Takpak yapacak.
    1. 20 Ocak 2017, Cuma
    2. Güncelleme: 23:54
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