Hakem Meler yönetecek
Spor Toto Süper Lig 18. hafta karşılaşmalarını yönetecek olan hakemler açıklandı. Buna göre Trabzonspor'un pazar günü Kasımpaşa ile oynayacağı müsabakayı Halil Umut Meler yönetecek. Meler'in yardımcılıklarını Kerem Ersoy ve İlker Takpak yapacak.
- 20 Ocak 2017, Cuma
- Güncelleme: 23:54
FOTOMAÇ GÜNDEM
- Hayaller Sneijder
Toplam 12
Yorum
ua5454 selcuk ve burakın kendilerinin 5 kat buyuk egolarından olmasın o
- Rodallega Trabzonspor'da
Toplam 9
Yorum
erol 17 maç 4 gol asrın golcüsü.trabzona ihanet zinciri devam.
- Arjantinli forvet G.Saray'a
Toplam 5
Yorum
yazık alma sakın bu adamı sinan gümüşü forvet oynat daha iyi hem adam kazan yazık buna verilen paraya.
Hakem Meler yönetecek haberine yapılan yorumlar ( yorum)
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