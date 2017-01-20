 En zor dönemdeyiz – Fotomaç – 20 Ocak 2017
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    20 Ocak 2017, Cuma
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    En zor dönemdeyiz

    En zor dönemdeyiz

    : Futbolcu almak, oyuncu kazandırmak sürecin içerisinde en büyük zorluk. Önümüzde uzun ve sıkıntılı bir süreç var. Bunu aşmak için çok çalışıyoruz

    Trabzonspor Teknik Direktörü Ersun Yanal, Gümüşhane maçından sonra kendisine yönelik artan eleştireler karşısında mazerete sığınmak istemediğini söyledi. Bordo-mavili hoca, sezon başından itibaren sıkıntılı bir sürecin içerisinde bulunduklarını ifade ederek, "Bundan sonra da önümüzde uzun ve sıkıntılı bir süreç var. Bu süreci aşmak için çalışıyoruz. Futbolcu almak, almak oyuncu kazandırmak sürecin içerisinde en büyük zorluk" dedi.

    GÖZÜNÜZÜN YAŞINA BAKMAM
    Bu arada Yanal'ın Gümüşhanespor maçında futbol olarak bekleneni veremeyen oyuncuları sert şekilde uyardığı öğrenildi. Tecrübeli hocanın, "Bazıları bu formayı hak etmiyor. Kimsenin gözünün yaşına bakmam. Herkes savaşmalı" dediği belirtildi.
    1. 20 Ocak 2017, Cuma
    2. Güncelleme: 23:51
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