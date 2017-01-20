En zor dönemdeyiz
Ersun Yanal: Futbolcu almak, oyuncu kazandırmak sürecin içerisinde en büyük zorluk. Önümüzde uzun ve sıkıntılı bir süreç var. Bunu aşmak için çok çalışıyoruz
Trabzonspor Teknik Direktörü Ersun Yanal, Gümüşhane maçından sonra kendisine yönelik artan eleştireler karşısında mazerete sığınmak istemediğini söyledi. Bordo-mavili hoca, sezon başından itibaren sıkıntılı bir sürecin içerisinde bulunduklarını ifade ederek, "Bundan sonra da önümüzde uzun ve sıkıntılı bir süreç var. Bu süreci aşmak için çalışıyoruz. Futbolcu almak, almak oyuncu kazandırmak sürecin içerisinde en büyük zorluk" dedi.
GÖZÜNÜZÜN YAŞINA BAKMAM
Bu arada Yanal'ın Gümüşhanespor maçında futbol olarak bekleneni veremeyen oyuncuları sert şekilde uyardığı öğrenildi. Tecrübeli hocanın, "Bazıları bu formayı hak etmiyor. Kimsenin gözünün yaşına bakmam. Herkes savaşmalı" dediği belirtildi.
GÖZÜNÜZÜN YAŞINA BAKMAM
Bu arada Yanal'ın Gümüşhanespor maçında futbol olarak bekleneni veremeyen oyuncuları sert şekilde uyardığı öğrenildi. Tecrübeli hocanın, "Bazıları bu formayı hak etmiyor. Kimsenin gözünün yaşına bakmam. Herkes savaşmalı" dediği belirtildi.
- 20 Ocak 2017, Cuma
- Güncelleme: 23:51
Etiketler:
FOTOMAÇ GÜNDEM
- Hayaller Sneijder
Toplam 12
Yorum
ua5454 selcuk ve burakın kendilerinin 5 kat buyuk egolarından olmasın o
- Rodallega Trabzonspor'da
Toplam 9
Yorum
erol 17 maç 4 gol asrın golcüsü.trabzona ihanet zinciri devam.
- Arjantinli forvet G.Saray'a
Toplam 5
Yorum
yazık alma sakın bu adamı sinan gümüşü forvet oynat daha iyi hem adam kazan yazık buna verilen paraya.
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