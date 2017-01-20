Buraya geldiğim için mutluyum
Fırtına'nın Arjantinli sol beki Mas, Trabzonspor'a geldiği için çok mutlu olduğunu söyledi. Mas, "Burada olmam kariyerim açısından çok önemli. Süper Lig, Avrupa standartlarında. Yarışmacı bir rekabet ortamı var. Çok zor ve sert oynanan bir lig. Güçlü takımlar var. Adaptasyon sürecini hızla atlatmak istiyorum" diye konuştu.
- 20 Ocak 2017, Cuma
- Güncelleme: 23:53
FOTOMAÇ GÜNDEM
- Hayaller Sneijder
Toplam 12
Yorum
ua5454 selcuk ve burakın kendilerinin 5 kat buyuk egolarından olmasın o
- Rodallega Trabzonspor'da
Toplam 9
Yorum
erol 17 maç 4 gol asrın golcüsü.trabzona ihanet zinciri devam.
- Arjantinli forvet G.Saray'a
Toplam 5
Yorum
yazık alma sakın bu adamı sinan gümüşü forvet oynat daha iyi hem adam kazan yazık buna verilen paraya.
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