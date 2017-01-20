Buraya geldiğim için mutluyum

Fırtına'nın Arjantinli sol beki Mas, Trabzonspor'a geldiği için çok mutlu olduğunu söyledi. Mas, "Burada olmam kariyerim açısından çok önemli. Süper Lig, Avrupa standartlarında. Yarışmacı bir rekabet ortamı var. Çok zor ve sert oynanan bir lig. Güçlü takımlar var. Adaptasyon sürecini hızla atlatmak istiyorum" diye konuştu.