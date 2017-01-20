14 yabancı oldu
Fırtına son yaptığı transferler sol bek Mas, sağ bek Pereira, stoper Medjani ve forvet Rodallega ile birlikte kadrodaki yabancı sayısını 14'e yüksetti. Trabzonspor, 50 yıllık tarihine 120 yabancı oyuncu takım kadrosuna kattı. Karadeniz ekibi Rodallega ile yabancı kontenjanını doldurdurmuş olacak. Sayı 14'ü geçemiyor.
12'DEN VURDU!
Yaz döneminde Akakpo, Sheidaev, Durica, Onazi, Castillo, İbanez, Bero ve Suk ile sözleşme imzalayarak 8 yabancıyı kadrosunu katan Trabzonspor, bu dönem de Mas, Pereria, Medjani ve Rodallega'yı aldı. Başkan Muharrem Usta, 1 yıllık döneminde 12 yabancı transfer etmiş oldu.
YERELDEN TEPKİ
Yerel gazeteler, Gümüşhanespor ile 0-0 kalarak kupada tur şansını zora sokan Trabzonspor'u eleştiri yağmuruna tuttu. Ekspres "Trabzonspor Gümüşhane'de dondu kaldı", Günebakış "Trabzon buz kesti!", İlkhaber "Buz pistinden ateş hattına", Sonnokta "Atamazsan alamazsın", Taka "Bu takıma forvet lazım!" başlıkları ile çıktı.
12'DEN VURDU!
Yaz döneminde Akakpo, Sheidaev, Durica, Onazi, Castillo, İbanez, Bero ve Suk ile sözleşme imzalayarak 8 yabancıyı kadrosunu katan Trabzonspor, bu dönem de Mas, Pereria, Medjani ve Rodallega'yı aldı. Başkan Muharrem Usta, 1 yıllık döneminde 12 yabancı transfer etmiş oldu.
YERELDEN TEPKİ
Yerel gazeteler, Gümüşhanespor ile 0-0 kalarak kupada tur şansını zora sokan Trabzonspor'u eleştiri yağmuruna tuttu. Ekspres "Trabzonspor Gümüşhane'de dondu kaldı", Günebakış "Trabzon buz kesti!", İlkhaber "Buz pistinden ateş hattına", Sonnokta "Atamazsan alamazsın", Taka "Bu takıma forvet lazım!" başlıkları ile çıktı.
- 20 Ocak 2017, Cuma
- Güncelleme: 02:05
FOTOMAÇ GÜNDEM
- Hayaller Sneijder
Toplam 12
Yorum
ua5454 selcuk ve burakın kendilerinin 5 kat buyuk egolarından olmasın o
- Rodallega Trabzonspor'da
Toplam 9
Yorum
erol 17 maç 4 gol asrın golcüsü.trabzona ihanet zinciri devam.
- Arjantinli forvet G.Saray'a
Toplam 5
Yorum
yazık alma sakın bu adamı sinan gümüşü forvet oynat daha iyi hem adam kazan yazık buna verilen paraya.
14 yabancı oldu haberine yapılan yorumlar ( yorum)
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