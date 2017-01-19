 Trabzonspor’a galibiyet yetmiyor – Fotomaç – 19 Ocak 2017
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    19 Ocak 2017, Perşembe
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    ’a galibiyet yetmiyor

    Trabzonspor’a galibiyet yetmiyor
    Fırtına kupada tur şansını zora soktu. H Grubu'nda gelecek haftaki son maçlarda Gümüşhanespor, Spor Toto 3. Lig ekibi Kızılcabölükspor ile deplasmanda karşılaşacak. ise evinde, gruptan çıkmayı garantileyen Atiker Konyaspor'u ağırlayacak. Trabzonspor, son 16 turuna yükselebilmek için Atiker Konyaspor'u yenip, Gümüşhanespor'un Kızılcabölükspor'a mağlup olmasını bekleyecek. Gümüşhanespor berabere kalırsa bile turluyor.
    1. 19 Ocak 2017, Perşembe
    2. Güncelleme: 23:36
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