Trabzonspor’a galibiyet yetmiyor
Fırtına kupada tur şansını zora soktu. H Grubu'nda gelecek haftaki son maçlarda Gümüşhanespor, Spor Toto 3. Lig ekibi Kızılcabölükspor ile deplasmanda karşılaşacak. Trabzonspor ise evinde, gruptan çıkmayı garantileyen Atiker Konyaspor'u ağırlayacak. Trabzonspor, son 16 turuna yükselebilmek için Atiker Konyaspor'u yenip, Gümüşhanespor'un Kızılcabölükspor'a mağlup olmasını bekleyecek. Gümüşhanespor berabere kalırsa bile turluyor.
- 19 Ocak 2017, Perşembe
- Güncelleme: 23:36
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FOTOMAÇ GÜNDEM
- Coşkulu karşılama
Toplam 2
Yorum
Zekeriya Ersun gider sorun biter. Baska bir antröner ondan daha mi kötü yapardi yada yapti? Nedense yerli antrönerlere sifir tolerans.
- Ersun Yanal'dan maç sonrası açıklama
Toplam 30
Yorum
izmir hala takım olmamız lazım diyor biri şuna hatırlatsın takımı taraftarlar yapmayacaksın yapamıyorsan defol git.
- Martin Caceres İstanbul'a geldi
Toplam 15
Yorum
bordo zoruna gittiği değirmenden sorusundan belli bence asıl sen anlamamışsın
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