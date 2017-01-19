 Tarık Daşgün: Avantaj artık bizde – Fotomaç – 19 Ocak 2017
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    19 Ocak 2017, Perşembe
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    : Avantaj artık bizde

    Tarık Daşgün: Avantaj artık bizde
    Gümüşhane Teknik Direktörü , beraberlikle grupta avantajlı konuma geçtiklerini vurguladı. Daşgün, "Futbolcularım iyi motive oldu. Turu geçerek şehre hediye vermek istiyoruz" dedi.
    1. 19 Ocak 2017, Perşembe
    2. Güncelleme: 23:35
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