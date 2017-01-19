Stat yetmedi, dağ tepe taraftar doldu
Bordo-mavililerin Gümüşhanespor ile oynadığı maçta tribünler tamamen doldu.
Stada sığmayan taraftarların çoğu maçı stadı çevreleyen dağın eteklerinden veya yol kenarından izledi. Gümüşhanespor taraftarları maç öncesi, "Şehrimize hoş geldiniz" tezahüratı ile Trabzonspor taraftarlarına ve oyunculara sevgi gösterilerinde bulundu. Taraftarlar ayrıca "Şehitler ölmez, vatan bölünmez" sloganıyla teröre tepki gösterdi.
- 19 Ocak 2017, Perşembe
- Güncelleme: 23:32
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FOTOMAÇ GÜNDEM
- Coşkulu karşılama
Toplam 2
Yorum
Zekeriya Ersun gider sorun biter. Baska bir antröner ondan daha mi kötü yapardi yada yapti? Nedense yerli antrönerlere sifir tolerans.
- Ersun Yanal'dan maç sonrası açıklama
Toplam 30
Yorum
izmir hala takım olmamız lazım diyor biri şuna hatırlatsın takımı taraftarlar yapmayacaksın yapamıyorsan defol git.
- Martin Caceres İstanbul'a geldi
Toplam 15
Yorum
bordo zoruna gittiği değirmenden sorusundan belli bence asıl sen anlamamışsın
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