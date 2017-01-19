 Stat yetmedi, dağ tepe taraftar doldu – Fotomaç – 19 Ocak 2017
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    19 Ocak 2017, Perşembe
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    Stat yetmedi, dağ tepe taraftar doldu

    Stat yetmedi, dağ tepe taraftar doldu

    Bordo-mavililerin ile oynadığı maçta tribünler tamamen doldu.

    Stada sığmayan taraftarların çoğu maçı stadı çevreleyen dağın eteklerinden veya yol kenarından izledi. taraftarları maç öncesi, "Şehrimize hoş geldiniz" tezahüratı ile taraftarlarına ve oyunculara sevgi gösterilerinde bulundu. Taraftarlar ayrıca "Şehitler ölmez, vatan bölünmez" sloganıyla teröre tepki gösterdi.
    1. 19 Ocak 2017, Perşembe
    2. Güncelleme: 23:32
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