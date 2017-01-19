''Rodallega’yı verdik''
Başkan Usta, 31 yaşındaki forvet için İzmir’e gidip işi bitirdi. Akhisar Başkanı Eryüksel, “Trabzon ile anlaştık. Karar Rodallega’nın” dedi.
Hugo Rodallega transferini bitirmeye çalışan Trabzonspor Başkanı Muharrem Usta dün İzmir'e çıkarma yaptı. İki gündür oyuncunun kendisi ve menajeri ile bir görüşme yapan ve önemli bir mesafe kat eden Usta, Kasımpaşa maçına kadar transferin gerçekleşmesi için Akhisar yönetimine ve oyuncuya süre verdi. Akhisar'ın dün yaptığı antrenmana katılan Rodallega'nın da Usta'dan teklifi düşünmek için kısa bir süre daha istediği öğrenildi. Bordo- mavili takımından ayrılan Mustafa Yumlu her konuda Ege temsilcisi ile anlaştı. Akhisar Başkanı Hüseyin Eryüksel, konu ile ilgili, "Trabzonspor Başkanı Muharrem Usta ile görüşüp her konuda anlaştık. Bizim için hiçbir sorun yok" ifadesini kullandı. Eryüksel, şöyle devam etti: "Şu anda Trabzonspor ile futbolcu arasında görüşmeler devam ediyor. Biz transferin bir an önce sonuca ulaşmasını bekliyoruz. Konu uzadıkça bize zarar verecek."
- 19 Ocak 2017, Perşembe
- Güncelleme: 02:04
Etiketler:
FOTOMAÇ GÜNDEM
- Coşkulu karşılama
Toplam 2
Yorum
Zekeriya Ersun gider sorun biter. Baska bir antröner ondan daha mi kötü yapardi yada yapti? Nedense yerli antrönerlere sifir tolerans.
- Ersun Yanal'dan maç sonrası açıklama
Toplam 30
Yorum
izmir hala takım olmamız lazım diyor biri şuna hatırlatsın takımı taraftarlar yapmayacaksın yapamıyorsan defol git.
- Martin Caceres İstanbul'a geldi
Toplam 15
Yorum
bordo zoruna gittiği değirmenden sorusundan belli bence asıl sen anlamamışsın
''Rodallega’yı verdik'' haberine yapılan yorumlar ( yorum)
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