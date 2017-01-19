Rodallega Trabzonspor'da
Trabzonspor Başkanı Muharrem Usta, “Rodallega’nın kulübü, kendisi ve menajeriyle anlaşmaya vardık. Pazartesi günü imzaları atacağız” dedi.
Trabzonspor Kulübü, Akhisar Belediyespor'un yıldız oyuncusu Rodallega ile her konuda anlaştı.
Konuyla ilgili açıklama yapan Trabzonspor Başkanı Muharrem Usta, "Rodallega'nın kulübü, kendisi ve menajeriyle anlaşmaya vardık. Pazartesi imzaları atacağız" dedi.
- 19 Ocak 2017, Perşembe
- Güncelleme: 21:26
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Toplam 1
Yorum
1093edirne Hakikaten çok üzücü bir durum. Koskoca GS 650 bin dolarlık hemde 1.5 yıllık bu anlaşmaya sevinir hale gelmiş.
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Toplam 2
Yorum
metinn bende kocaman bir yuuuuh derim
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Toplam 46
Yorum
Kartall Sen Türkiye,deki kulüplerin durumunu galiba Avustral,ya dan izliyorsun!! Nani satılmasaydı 3. ligten futbolcu arayacaktınız. PARASIZLIKTAN.
Rodallega Trabzonspor'da haberine yapılan yorumlar ( yorum)
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