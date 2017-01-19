 İşler iyi gitmiyor – Fotomaç – 19 Ocak 2017
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    19 Ocak 2017, Perşembe
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    İşler iyi gitmiyor

    İşler iyi gitmiyor

    : Oyuncuları bir araya getirmek yetmiyor, takım olmanız gerek. Sıkıntılarımızın farkındayız, herkes farkında.

    Teknik Direktörü Ersun Yanal, Gümüşhanespor maçı sonrası işlerin istediklerini gibi gitmediğini söyledi. Yanal, grupta daha önce Kızılcabölükspor ve Gümüşhanespor maçlarında puan kaybı yaşadıklarını hatırlatarak, "Bu sene Trabzonspor için işler maalesef istediğimiz gibi gitmiyor. Sıkıntılarımızın farkındayız, herkes farkında. Bir soğuk bir sıcak. Bu seneki ritim bu" dedi. Yanal şöyle devam etti: "Oyuncuları bir araya getirmek yetmiyor, takım olmanız gerek. Biz de bu sürecin içinde takım olma noktasında yoğun bir uğraş içindeyiz. Bu tür iniş çıkışlar hepimizi oldukça geriyor. Ama bu bizi yapacaklarımızdan alıkoymamalı"
    1. 19 Ocak 2017, Perşembe
    2. Güncelleme: 23:33
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