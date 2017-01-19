İşler iyi gitmiyor
Ersun Yanal: Oyuncuları bir araya getirmek yetmiyor, takım olmanız gerek. Sıkıntılarımızın farkındayız, herkes farkında.
Trabzonspor Teknik Direktörü Ersun Yanal, Gümüşhanespor maçı sonrası işlerin istediklerini gibi gitmediğini söyledi. Yanal, grupta daha önce Kızılcabölükspor ve Gümüşhanespor maçlarında puan kaybı yaşadıklarını hatırlatarak, "Bu sene Trabzonspor için işler maalesef istediğimiz gibi gitmiyor. Sıkıntılarımızın farkındayız, herkes farkında. Bir soğuk bir sıcak. Bu seneki ritim bu" dedi. Yanal şöyle devam etti: "Oyuncuları bir araya getirmek yetmiyor, takım olmanız gerek. Biz de bu sürecin içinde takım olma noktasında yoğun bir uğraş içindeyiz. Bu tür iniş çıkışlar hepimizi oldukça geriyor. Ama bu bizi yapacaklarımızdan alıkoymamalı"
- 19 Ocak 2017, Perşembe
- Güncelleme: 23:33
Etiketler:
FOTOMAÇ GÜNDEM
- Coşkulu karşılama
Toplam 2
Yorum
Zekeriya Ersun gider sorun biter. Baska bir antröner ondan daha mi kötü yapardi yada yapti? Nedense yerli antrönerlere sifir tolerans.
- Ersun Yanal'dan maç sonrası açıklama
Toplam 30
Yorum
izmir hala takım olmamız lazım diyor biri şuna hatırlatsın takımı taraftarlar yapmayacaksın yapamıyorsan defol git.
- Martin Caceres İstanbul'a geldi
Toplam 15
Yorum
bordo zoruna gittiği değirmenden sorusundan belli bence asıl sen anlamamışsın
İşler iyi gitmiyor haberine yapılan yorumlar ( yorum)
ÖNEMLİ NOT: Bu sayfalarda yayınlanan okur yorumları okuyucuların kendilerine ait görüşlerdir. Yazılan yorumlardan FOTOMAÇ veya fotomac.com.tr hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.