Hoşgeldin Caceres
Fırtına’nın yeni transferi Martin Caceres, dün 18.12’de eşi Natalia ile birlikte Atatürk Havalimanı’na indi Bugün detaylı sağlık kontrolünden geçecek olan Uruguaylı, sorun çıkmazsa 2.5 senelik imza atacak.
Trabzonspor transfer şova devam ediyor. Sağ bek Pereira, sol Mas, orta saha Olcay ve stoper Medjani'yi bu dönem renklerine katarak taraftarını coşturan bordo- mavililerin durmaya niyeti yok. Karadeniz ekibi bir süredir görüşme halinde olduğu dünyaca ünlü Uruguaylı stoper Martin Caceres'i İstanbul'a getiridi. Uruguay'dan önce Paris'e gelen 29 yaşındaki yıldız futbolcu, saat 18.12'de Atatürk Havalimanı'na indi. Eşi Natalia ve menajeriyle gelen Caceres'i havalimanında Türk menajeri karşıladı. 6 valizle gelmesi dikkat çeken Caceres'in bugün Liv Hospital'da detaylı sağlık kontrolünden geçirileceği belirtildi. Sorun çıkmaması halinde Başkan Muharrem Usta ile bir araya gelecek olan Caceres, ufak detayların görüşülmesinden sonra imzayı atacak.
BÜYÜK TAKIMLARIN TOPÇUSU
Bordo-mavililerin Caceres ile 2.5 yıllık sözleşme imzalayacağı öğrenildi. Yıldız futbolcunun, ekstra ödenecek bonusların yanı sıra yıllık 1.8 milyon euro garanti ücret alacaği dile getiriliyor. Profesyonel futbol kariyerine Uruguay'ın Defensor takımında başlayan Caceres, 2007 yılında Villarreal'e 900 bin euro bonservis bedeliyle transfer olmuştu. Ünlü savunmacı, Villarreal'ın ardından sırasıyla Huelva, Barcelona, Juventus, Sevilla gibi büyük takım formaları giydi. Son olarak Juventus'ta oynayan Caceres, bu sezon herhangi bir takımda görev yapmadı. Ancak bu süre zarfında özel hocalar eşliğinde antrenmanlarını yapan Caceres'in fiziksel olarak çok eksiğinin bulunmadığı belirtildi.
TRABZON TARAFTARI SÜPER
Caceres'in gelmeden önce Trabzonspor Sağlık Kurulu'na, detaylı bir sağlık raporu gönderdiği ve bu rapora göre herhangi bir sorunun bulunmadığı ifade edildi. Kariyeri boyunca 250 maça çıkan Caceres, 12 gol atıp 12 de asist yaptı. 29 yaşındaki stoper, Uruguay Milli Takımı'nda da 69 maça çıktı ve rakip fileleri 3 kez sarstı. Caceres, Türkiye'ye geldikten sonra "İnstagram üzerinden aldığım sayısız mesaj, motivasyonumu artırdı. Buraya yeni bir
FOTOMAÇ NE DERSE O!
Türkiye'nin 1 numaralı spor gazetesi FOTOMAÇ, Caceres transferinde farkını bir kez daha gösterdi. Dünyaca ünlü stoperin Trabzonspor'a transferini ilk kez tüm Türkiye 6 Ocak'ta Fotomaç'tan öğrenmişti. Fotomaç bu transferi gün gün işte böyle verdi. Caceres dün Türkiye'ye gelirken, bir kez daha haklı çıkmanın gururunu yaşadık. Boşuna demiyoruz: Transfer FOTOMAÇ'tan izlenir.
BÜYÜK TAKIMLARIN TOPÇUSU
Bordo-mavililerin Caceres ile 2.5 yıllık sözleşme imzalayacağı öğrenildi. Yıldız futbolcunun, ekstra ödenecek bonusların yanı sıra yıllık 1.8 milyon euro garanti ücret alacaği dile getiriliyor. Profesyonel futbol kariyerine Uruguay'ın Defensor takımında başlayan Caceres, 2007 yılında Villarreal'e 900 bin euro bonservis bedeliyle transfer olmuştu. Ünlü savunmacı, Villarreal'ın ardından sırasıyla Huelva, Barcelona, Juventus, Sevilla gibi büyük takım formaları giydi. Son olarak Juventus'ta oynayan Caceres, bu sezon herhangi bir takımda görev yapmadı. Ancak bu süre zarfında özel hocalar eşliğinde antrenmanlarını yapan Caceres'in fiziksel olarak çok eksiğinin bulunmadığı belirtildi.
TRABZON TARAFTARI SÜPER
Caceres'in gelmeden önce Trabzonspor Sağlık Kurulu'na, detaylı bir sağlık raporu gönderdiği ve bu rapora göre herhangi bir sorunun bulunmadığı ifade edildi. Kariyeri boyunca 250 maça çıkan Caceres, 12 gol atıp 12 de asist yaptı. 29 yaşındaki stoper, Uruguay Milli Takımı'nda da 69 maça çıktı ve rakip fileleri 3 kez sarstı. Caceres, Türkiye'ye geldikten sonra "İnstagram üzerinden aldığım sayısız mesaj, motivasyonumu artırdı. Buraya yeni bir
FOTOMAÇ NE DERSE O!
Türkiye'nin 1 numaralı spor gazetesi FOTOMAÇ, Caceres transferinde farkını bir kez daha gösterdi. Dünyaca ünlü stoperin Trabzonspor'a transferini ilk kez tüm Türkiye 6 Ocak'ta Fotomaç'tan öğrenmişti. Fotomaç bu transferi gün gün işte böyle verdi. Caceres dün Türkiye'ye gelirken, bir kez daha haklı çıkmanın gururunu yaşadık. Boşuna demiyoruz: Transfer FOTOMAÇ'tan izlenir.
- 19 Ocak 2017, Perşembe
- Güncelleme: 01:34
Etiketler:
FOTOMAÇ GÜNDEM
- Coşkulu karşılama
Toplam 2
Yorum
Zekeriya Ersun gider sorun biter. Baska bir antröner ondan daha mi kötü yapardi yada yapti? Nedense yerli antrönerlere sifir tolerans.
- Ersun Yanal'dan maç sonrası açıklama
Toplam 30
Yorum
izmir hala takım olmamız lazım diyor biri şuna hatırlatsın takımı taraftarlar yapmayacaksın yapamıyorsan defol git.
- Martin Caceres İstanbul'a geldi
Toplam 15
Yorum
bordo zoruna gittiği değirmenden sorusundan belli bence asıl sen anlamamışsın
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