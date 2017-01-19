Fırtına dondu!

5. hafta maçında, deplasmanda karşılaştığı Spor Tototemsilcisiileberabere kalarak gruptan çıkma şansını zora soktu.zeminde oynanan maçta futbolcular ayakta durmakta zorlanırken ev sahibi takım ise bu avantajını iyi kullandı. 14. dakikada'nın ara pasında ceza sahası içerisinde topla buluşan kaptan'ın şutunu kalecikornere çeldi.'da'nın sağ kanattan ceza sahasına ortaladığı topukafa ile kaleye gönderdi, kalecirahat kontrol etti. 43'te'dan ceza sahası sol çaprazından köşeye gönderdiği topu kaleciçıkardı. İkinci yarıda teknik direktörtüm kozlarını kullandı ama yakalanan pozisyonlar gole çevrilemeyincebüyük şok yaşamış oldu.Teknik direktör Ersun Yanal, takıma daha çok adapte olmaları için yeni transferler Mas, Pereira ve Olcay'ı Gümüşhane maçında da 11'de görevlendirdi. Yanal, Bursaspor maçında sonradan oyuna soktuğu Medjani'yi bu kez 11'de görevlendirdi.Gümüşhane'deki olumsuz hava koşullarının saha zeminini de etkilemesi nedeniyle maç öncesi ısınmaya çıkan bordo-mavili oyuncular, kramponlarını değiştirerek kaymayı önleyen kramponları giydi. Zemindeki çimlerin don nedeniyle yanmış olduğu dikkat çekti.Gümüşhane maçı için Trabzon'dan yola çıkan bordo-mavili yöneticiler Diyarbakır'da şehit düşen ve önceki gün son yolculuğuna uğurlanan Şehit Polis Miraç Kadir Özcan'ın Maçka'daki mezarını ziyaret etti. Ziyarette duygusal anlar yaşandı.Ersun Yanal, Gümüşhane karşısına, Bursa maçından 6 farklı isimle çıktı. Kart cezalısı N'Doye'un yanı sıra Onur ve Durica'yı kadroya almayan Yanal; Onazi, Okay, Castillo'yu kulübeye çekti. Esteban, Medjani, Mustafa Akbaş, Yusuf Erdoğan ve Aytaç 11'de oynadı.