Fırtına dondu!
Buzlu zeminde oynanan karşılaşmada 2. Lig ekibi karşısında etkili olamayan Trabzonspor, son maçlar öncesi H Grubu’ndan çıkma şansını iyice zora soktu.
Ziraat Türkiye Kupası H Grubu 5. hafta maçında Trabzonspor, deplasmanda karşılaştığı Spor Toto 2. Lig Kırmızı Grup temsilcisi Gümüşhanespor ile 0-0 berabere kalarak gruptan çıkma şansını zora soktu. Buzlu zeminde oynanan maçta futbolcular ayakta durmakta zorlanırken ev sahibi takım ise bu avantajını iyi kullandı. 14. dakikada Pereira'nın ara pasında ceza sahası içerisinde topla buluşan kaptan Yusuf Erdoğan'ın şutunu kaleci Hasan kornere çeldi. 19'da Yusuf Yazıcı'nın sağ kanattan ceza sahasına ortaladığı topu Aytaç kafa ile kaleye gönderdi, kaleci Hasan rahat kontrol etti. 43'te Gümüşhanespor'da Mehmet Menderes'in ceza sahası sol çaprazından köşeye gönderdiği topu kaleci Esteban çıkardı. İkinci yarıda teknik direktör Ersun Yanal, tüm kozlarını kullandı ama yakalanan pozisyonlar gole çevrilemeyince Fırtına büyük şok yaşamış oldu.
MAÇTAN NOTLAR
Medjani'yi 11'e aldı
Teknik direktör Ersun Yanal, takıma daha çok adapte olmaları için yeni transferler Mas, Pereira ve Olcay'ı Gümüşhane maçında da 11'de görevlendirdi. Yanal, Bursaspor maçında sonradan oyuna soktuğu Medjani'yi bu kez 11'de görevlendirdi.
Kramponlar değişti
Gümüşhane'deki olumsuz hava koşullarının saha zeminini de etkilemesi nedeniyle maç öncesi ısınmaya çıkan bordo-mavili oyuncular, kramponlarını değiştirerek kaymayı önleyen kramponları giydi. Zemindeki çimlerin don nedeniyle yanmış olduğu dikkat çekti.
Şehidimize ziyaret
Gümüşhane maçı için Trabzon'dan yola çıkan bordo-mavili yöneticiler Diyarbakır'da şehit düşen ve önceki gün son yolculuğuna uğurlanan Şehit Polis Miraç Kadir Özcan'ın Maçka'daki mezarını ziyaret etti. Ziyarette duygusal anlar yaşandı.
Kadroda 6 değişiklik
Ersun Yanal, Gümüşhane karşısına, Bursa maçından 6 farklı isimle çıktı. Kart cezalısı N'Doye'un yanı sıra Onur ve Durica'yı kadroya almayan Yanal; Onazi, Okay, Castillo'yu kulübeye çekti. Esteban, Medjani, Mustafa Akbaş, Yusuf Erdoğan ve Aytaç 11'de oynadı.
Yunus Emre SEL
MAÇTAN NOTLAR
Medjani'yi 11'e aldı
Teknik direktör Ersun Yanal, takıma daha çok adapte olmaları için yeni transferler Mas, Pereira ve Olcay'ı Gümüşhane maçında da 11'de görevlendirdi. Yanal, Bursaspor maçında sonradan oyuna soktuğu Medjani'yi bu kez 11'de görevlendirdi.
Kramponlar değişti
Gümüşhane'deki olumsuz hava koşullarının saha zeminini de etkilemesi nedeniyle maç öncesi ısınmaya çıkan bordo-mavili oyuncular, kramponlarını değiştirerek kaymayı önleyen kramponları giydi. Zemindeki çimlerin don nedeniyle yanmış olduğu dikkat çekti.
Şehidimize ziyaret
Gümüşhane maçı için Trabzon'dan yola çıkan bordo-mavili yöneticiler Diyarbakır'da şehit düşen ve önceki gün son yolculuğuna uğurlanan Şehit Polis Miraç Kadir Özcan'ın Maçka'daki mezarını ziyaret etti. Ziyarette duygusal anlar yaşandı.
Kadroda 6 değişiklik
Ersun Yanal, Gümüşhane karşısına, Bursa maçından 6 farklı isimle çıktı. Kart cezalısı N'Doye'un yanı sıra Onur ve Durica'yı kadroya almayan Yanal; Onazi, Okay, Castillo'yu kulübeye çekti. Esteban, Medjani, Mustafa Akbaş, Yusuf Erdoğan ve Aytaç 11'de oynadı.
Yunus Emre SEL
- 19 Ocak 2017, Perşembe
- Güncelleme: 01:57
Etiketler:
FOTOMAÇ GÜNDEM
- Coşkulu karşılama
Toplam 2
Yorum
Zekeriya Ersun gider sorun biter. Baska bir antröner ondan daha mi kötü yapardi yada yapti? Nedense yerli antrönerlere sifir tolerans.
- Ersun Yanal'dan maç sonrası açıklama
Toplam 30
Yorum
izmir hala takım olmamız lazım diyor biri şuna hatırlatsın takımı taraftarlar yapmayacaksın yapamıyorsan defol git.
- Martin Caceres İstanbul'a geldi
Toplam 15
Yorum
bordo zoruna gittiği değirmenden sorusundan belli bence asıl sen anlamamışsın
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