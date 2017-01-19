 Bu gurur Hami ve Abdullah’ın – Fotomaç – 19 Ocak 2017
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HEPSİ
    19 Ocak 2017, Perşembe
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    Bu gurur Hami ve Abdullah’ın

    Bu gurur Hami ve Abdullah’ın
    Bundesliga ekibi , UEFA Kupası'nı müzesine taşımanın 20. yılını kutlayacak. Alman ekibi, kupayı kazanan efsane kadrosu ile kupadan elediği Kerkrade, , Brugge, Valencia ve İnter'in o dönemki kadrolarının yıldızlarından oluşan bir karma ile gösteri maçı yapacak. Bordo-mavililerden ve , gösteri maçında forma giyecek.
    1. 19 Ocak 2017, Perşembe
    2. Güncelleme: 23:40
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