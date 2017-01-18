 Yok artık Chedjou – Fotomaç – 18 Ocak 2017
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HEPSİ
    18 Ocak 2017, Çarşamba
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    Yok artık

    Yok artık Chedjou
    Karadeniz ekibinin ilgilendiği G.Saraylı 3 yıllık sözleşme isterken, maddi olarak da dünyaları talep etti. 31 yaşındaki Kamerunlu futbolcunun menajeri, yıllık ücret olarak G.Saray'dan kazandıklarını yani 2.2 milyon euro'yu talep etti. Ancak bu ücreti fazla bulan Karadeniz ekibi bu transferde beklemeye geçme kararı almış durumda.
    1. 18 Ocak 2017, Çarşamba
    2. Güncelleme: 01:52
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