Yeniden Kaddouri
İtalya’nın Corriere dello Sport gazetesi, yaz transfer döneminde Napoli’li Omar El Kaddouri’yi kadrosuna katamayan Trabzonspor’un Faslı orta saha için yeniden harekete geçtiğini yazdı.
Bordo-mavililer, yaz döneminde kadrosuna katmak için yoğun çaba göstermesine rağmen Napoli'nin 5 milyon euro bonservis ücreti istemesi nedeniyle transferini gerçekleştiremediği Omar El Kaddouri'den vazgeçmedi. İtalya'nın Corriere dello Sport gazetesi, Trabzonspor'un, 26 yaşındaki Faslı 10 numara için yeniden girişimde bulunduğu bildirildi. Bu sezon Napoli'de sadece 5 maçta 40 dakika oynayabilen tecrübeli futbolcunun bordo-mavili kulübe gelmeye sıcak baktığı biliniyor. Faslı orta saha oyuncusunun kulübü ile sözleşmesinin sezon sonunda sona erecek olması nedeniyle eli güçlenen Trabzonspor'un, yeni bir teklifle İtalyan ekibinin kapısını çaldığı vurgulandı.
- 18 Ocak 2017, Çarşamba
- Güncelleme: 01:51
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FOTOMAÇ GÜNDEM
- İdeye’den yeşil ışık
Toplam 6
Yorum
ababa DEM BA BA ve GOMESİ UNUTTURUR....Kalan17 Maçta GOL KRALI OLUR..SEYREDENLER BİLİR en az 20 GOL ATAR.Menejeri MENDES DEĞİLSE ALMAZ BİZİMKİLER.
- 'Hepiniz tetikçisiniz'
Toplam 85
Yorum
fener yuh ulan körmüsün penaltı değil diyorsun
- Barcelona tek başına Süper Lig'i geçti!
Toplam 4
Yorum
fakirrrrrr aynen dun osmanlı bjk maçındaydım bilet fiyatı 65 lira o stada gitmk ayrı bir zulum yani bir maça gitmek 100 lira butrbun dolmazzzzzz
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