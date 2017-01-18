Yeniden Kaddouri

İtalya’nın Corriere dello Sport gazetesi, yaz transfer döneminde Napoli’li Omar El Kaddouri’yi kadrosuna katamayan Trabzonspor’un Faslı orta saha için yeniden harekete geçtiğini yazdı.

Bordo-mavililer, yaz döneminde kadrosuna katmak için yoğun çaba göstermesine rağmen Napoli'nin 5 milyon euro bonservis ücreti istemesi nedeniyle transferini gerçekleştiremediği Omar El Kaddouri'den vazgeçmedi. İtalya'nın Corriere dello Sport gazetesi, Trabzonspor'un, 26 yaşındaki Faslı 10 numara için yeniden girişimde bulunduğu bildirildi. Bu sezon Napoli'de sadece 5 maçta 40 dakika oynayabilen tecrübeli futbolcunun bordo-mavili kulübe gelmeye sıcak baktığı biliniyor. Faslı orta saha oyuncusunun kulübü ile sözleşmesinin sezon sonunda sona erecek olması nedeniyle eli güçlenen Trabzonspor'un, yeni bir teklifle İtalyan ekibinin kapısını çaldığı vurgulandı.