 Yeniden Kaddouri – Fotomaç – 18 Ocak 2017
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    18 Ocak 2017, Çarşamba
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    Yeniden Kaddouri

    Yeniden Kaddouri

    İtalya’nın Corriere dello Sport gazetesi, yaz transfer döneminde ’li ’yi kadrosuna katamayan ’un Faslı orta saha için yeniden harekete geçtiğini yazdı.

    Bordo-mavililer, yaz döneminde kadrosuna katmak için yoğun çaba göstermesine rağmen Napoli'nin 5 milyon euro bonservis ücreti istemesi nedeniyle transferini gerçekleştiremediği Omar El Kaddouri'den vazgeçmedi. İtalya'nın Corriere dello Sport gazetesi, Trabzonspor'un, 26 yaşındaki Faslı 10 numara için yeniden girişimde bulunduğu bildirildi. Bu sezon Napoli'de sadece 5 maçta 40 dakika oynayabilen tecrübeli futbolcunun bordo-mavili kulübe gelmeye sıcak baktığı biliniyor. Faslı orta saha oyuncusunun kulübü ile sözleşmesinin sezon sonunda sona erecek olması nedeniyle eli güçlenen Trabzonspor'un, yeni bir teklifle İtalyan ekibinin kapısını çaldığı vurgulandı.
    1. 18 Ocak 2017, Çarşamba
    2. Güncelleme: 01:51
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