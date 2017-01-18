 Ocak ayı kader ayı – Fotomaç – 18 Ocak 2017
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    18 Ocak 2017, Çarşamba
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    Ocak ayı kader ayı

    Ocak ayı kader ayı

    Ocak ayı için kader ayı olacak…

    iki kulvarda da kaderini çizeceği maçlarda ilk olarak bugün 'nda ile karşılaşacak. Ardından 22 Ocak Pazar günü Süper lig maçında Kasımpaşa deplasmanına gidecek olan bordo-mavililer, 26 Ocak'ta Ziraat Türkiye Kupası'nda evinde Atiker Konyaspor'u konuk edecek. Trabzonspor, ocak ayının son maçında ise 29 Ocak Pazar günü evinde Gaziantepspor'u konuk edecek. Bordo-mavili takım bu maçlardan alacağı sonuçlar ile hem ligde hem de kupada kaderini belirleyecek.
    1. 18 Ocak 2017, Çarşamba
    2. Güncelleme: 23:45
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