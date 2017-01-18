Ocak ayı kader ayı
Ocak ayı Trabzonspor için kader ayı olacak…
Trabzonspor iki kulvarda da kaderini çizeceği maçlarda ilk olarak bugün Ziraat Türkiye Kupası'nda Gümüşhanespor ile karşılaşacak. Ardından 22 Ocak Pazar günü Süper lig maçında Kasımpaşa deplasmanına gidecek olan bordo-mavililer, 26 Ocak'ta Ziraat Türkiye Kupası'nda evinde Atiker Konyaspor'u konuk edecek. Trabzonspor, ocak ayının son maçında ise 29 Ocak Pazar günü evinde Gaziantepspor'u konuk edecek. Bordo-mavili takım bu maçlardan alacağı sonuçlar ile hem ligde hem de kupada kaderini belirleyecek.
- 18 Ocak 2017, Çarşamba
- Güncelleme: 23:45
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FOTOMAÇ GÜNDEM
- İdeye’den yeşil ışık
Toplam 6
Yorum
ababa DEM BA BA ve GOMESİ UNUTTURUR....Kalan17 Maçta GOL KRALI OLUR..SEYREDENLER BİLİR en az 20 GOL ATAR.Menejeri MENDES DEĞİLSE ALMAZ BİZİMKİLER.
- 'Hepiniz tetikçisiniz'
Toplam 85
Yorum
fener yuh ulan körmüsün penaltı değil diyorsun
- Barcelona tek başına Süper Lig'i geçti!
Toplam 4
Yorum
fakirrrrrr aynen dun osmanlı bjk maçındaydım bilet fiyatı 65 lira o stada gitmk ayrı bir zulum yani bir maça gitmek 100 lira butrbun dolmazzzzzz
Ocak ayı kader ayı haberine yapılan yorumlar ( yorum)
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