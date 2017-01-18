 Martin Caceres İstanbul'a geldi – Fotomaç – 18 Ocak 2017
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    18 Ocak 2017, Çarşamba
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    Martin Caceres İstanbul'a geldi

    Martin Caceres İstanbul'a geldi

    Trabzonspor'un yeni transferi Martin Caceres İstanbul'a geldi

    Bordo-mavililerin bir süredir görüşme halinde olduğu Uruguaylı stoper Martin Caceres, yönetimin yaptığı son teklifi kabul etti. Fırtına'nın menajerler aracılığıyla Uruguay'a gönderdiği ön teklifi kabul eden Caceres, yönetimin 'detayları görüşelim' önerisi üzerine İstanbul'a geldi. Atatürk Havalimanı'ndan İstanbul'a gelen dünyaca ünlü stoper burada detaylı bir sağlık kontrolünden geçecek. Ardından yönetim ile masaya oturacak oyuncuya yıllık 1 milyon 800 bin euro'dan 2.5 yıllık sözleşme teklif edilecek. Oyuncunun ilk görüşmede bu şartları kabul ettiği ve sağlık kontrolünden de bir sorun çıkmaması durumda imzaların atılacağı öğrenildi.
    1. 18 Ocak 2017, Çarşamba
    2. Güncelleme: 18:45
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