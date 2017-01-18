 İlarslan görevi bıraktı – Fotomaç – 18 Ocak 2017
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    18 Ocak 2017, Çarşamba
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    İlarslan görevi bıraktı

    İlarslan görevi bıraktı
    Kulüpte genel saymanlık görevini yürüten Orhan İlarslan istifa etti. Yönetim kurulu üyeliğine devam eden İlarslan, istifasıyla ilgili olarak, "Yönetim kurulu ile fikir ayrılıkları yaşadık. Bazı konuları kabul etmediğim için istifa ettim. Ama yönetici olarak görevimi devam ettireceğim" açıklamasını yaptı.
    1. 18 Ocak 2017, Çarşamba
    2. Güncelleme: 22:44
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