 Fırtına kritik virajda – Fotomaç – 18 Ocak 2017
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    18 Ocak 2017, Çarşamba
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    Fırtına kritik virajda

    Fırtına kritik virajda

    , Türkiye Kupası’nda bugün Gümüşhane ile önemli bir maça çıkacak. Karşılaşmayı A2 yayınlayacak.

    'nı müzesine götürmeyi hedefleyen , bugün deplasmanda 'la oynayacağı maçı kazanarak önemli bir virajı kayıpsız geçmek istiyor. Kupada H Grubu'nda oynadığı 4 maçta 5 puan toplayarak 3'üncü sırada yer alan bordomavililer, Ziraat Türkiye Kupası 5'inci hafta mücadelesinde Gümüşhanespor'a konuk olacak. Avrupa kupalarına katılmak için kupaya önem veren bordo-mavililer, ilk maçta sahasında 2-1 mağlup olduğu Gümüşhanespor'u bu defa devirerek gruptan çıkmak için avantaj yakalamayı hedefliyor. Gümüşhane Yenişehir Stadı'nda oynanacak karşılaşma, saat 14.00'te başlayacak.

    8 OYUNCU KADRODA YOK
    Bordo-mavili takımda bugünkü maçta sakatlığı bulunan Matus Bero ile kart cezalısı N'doye görev yapamayacak. Teknik direktör Ersun Yanal son yapılan antrenman sonrası milli takım kampında bulunan Akakpo ile sakatlığı bulunan Bero, kadro dışı bırakılan Mehmet Ekici'nin yanı sıra kaptan Onur, Abdülkadir ve Durica'yı kadroya almadı.


    1. 18 Ocak 2017, Çarşamba
    2. Güncelleme: 22:36
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