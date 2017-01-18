Fırtına kritik virajda
Trabzonspor, Türkiye Kupası’nda bugün Gümüşhane ile önemli bir maça çıkacak. Karşılaşmayı A2 yayınlayacak.
Ziraat Türkiye Kupası'nı müzesine götürmeyi hedefleyen Trabzonspor, bugün deplasmanda Gümüşhanespor'la oynayacağı maçı kazanarak önemli bir virajı kayıpsız geçmek istiyor. Kupada H Grubu'nda oynadığı 4 maçta 5 puan toplayarak 3'üncü sırada yer alan bordomavililer, Ziraat Türkiye Kupası 5'inci hafta mücadelesinde Gümüşhanespor'a konuk olacak. Avrupa kupalarına katılmak için kupaya önem veren bordo-mavililer, ilk maçta sahasında 2-1 mağlup olduğu Gümüşhanespor'u bu defa devirerek gruptan çıkmak için avantaj yakalamayı hedefliyor. Gümüşhane Yenişehir Stadı'nda oynanacak karşılaşma, saat 14.00'te başlayacak.
8 OYUNCU KADRODA YOK
Bordo-mavili takımda bugünkü maçta sakatlığı bulunan Matus Bero ile kart cezalısı N'doye görev yapamayacak. Teknik direktör Ersun Yanal son yapılan antrenman sonrası milli takım kampında bulunan Akakpo ile sakatlığı bulunan Bero, kadro dışı bırakılan Mehmet Ekici'nin yanı sıra kaptan Onur, Abdülkadir ve Durica'yı kadroya almadı.
8 OYUNCU KADRODA YOK
Bordo-mavili takımda bugünkü maçta sakatlığı bulunan Matus Bero ile kart cezalısı N'doye görev yapamayacak. Teknik direktör Ersun Yanal son yapılan antrenman sonrası milli takım kampında bulunan Akakpo ile sakatlığı bulunan Bero, kadro dışı bırakılan Mehmet Ekici'nin yanı sıra kaptan Onur, Abdülkadir ve Durica'yı kadroya almadı.
- 18 Ocak 2017, Çarşamba
- Güncelleme: 22:36
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FOTOMAÇ GÜNDEM
- İdeye’den yeşil ışık
Toplam 6
Yorum
ababa DEM BA BA ve GOMESİ UNUTTURUR....Kalan17 Maçta GOL KRALI OLUR..SEYREDENLER BİLİR en az 20 GOL ATAR.Menejeri MENDES DEĞİLSE ALMAZ BİZİMKİLER.
- 'Hepiniz tetikçisiniz'
Toplam 85
Yorum
fener yuh ulan körmüsün penaltı değil diyorsun
- Barcelona tek başına Süper Lig'i geçti!
Toplam 4
Yorum
fakirrrrrr aynen dun osmanlı bjk maçındaydım bilet fiyatı 65 lira o stada gitmk ayrı bir zulum yani bir maça gitmek 100 lira butrbun dolmazzzzzz
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