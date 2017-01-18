Ersun Yanal'dan maç sonrası açıklama
Trabzonspor Teknik Direktörü Ersun Yanal, Gümüşhanespor ile golsüz berabere kalınan maç sonrası işlerin istedikleri gibi gitmediğini söyledi.
Ziraat Türkiye Kupası H Grubu 5. hafta maçında deplasmanda Gümüşhanespor ile golsüz berabere kalan Trabzonspor tur şansını zora soktu. Maçın ardından düzenlenen basın toplantısında konuşan Trabzonspor Teknik Direktörü Ersun Yanal, grupta daha önce Kızılcabölükspor ve Gümüşhanespor maçlarında puan kaybı yaşadıklarını hatırlatarak, "Bu sene Trabzonspor için işler maalesef istediğimiz gibi gitmiyor. Sıkıntılarımızın farkındayız, herkes farkında. Bir soğuk bir sıcak bu seneki ritim bu" dedi.
"Takım olmanız gerekiyor"
Yanal, bir takımı kurmak ve bir yerlere getirmek için yoğun çaba harcandığını vurgulayarak, "Oyuncuları bir araya getirmek yetmiyor, takım olmanız gerekiyor. Biz de bu sürecin içinde takım olma noktasında yoğun bir uğraş içindeyiz. Takım olma ve takımı bir araya getirmek için harcanan zaman diliminde bu tür iniş çıkışlar hepimizi oldukça geriyor. Ama bu bizi enerjimizden yapacaklarımızdan alıkoymamalı, koymayacak zaten. Takım içinde oldukça yoğun bir şekilde çalışmaya devam edeceğiz" diye konuştu.
Yanal, Trabzonspor'un gruptan çıkma şansına ilişkin bir soru üzerine ise, "Bana göre Trabzonspor'un tur şansından çok kurmak istediği takımı ve bunun için oluşturacağı enerjiye, desteğe ihtiyaç var. Eksiklikler çok fazlasıyla ortaya çıktığı anda bunun üzerine gitmek, mücadele etmek gerekiyor. Tabi ki tur şansı matematiksel olduktan sonra vardır. Sonuna kadar devam edeceğiz" ifadelerini kullandı.
"Takım olmanız gerekiyor"
Yanal, bir takımı kurmak ve bir yerlere getirmek için yoğun çaba harcandığını vurgulayarak, "Oyuncuları bir araya getirmek yetmiyor, takım olmanız gerekiyor. Biz de bu sürecin içinde takım olma noktasında yoğun bir uğraş içindeyiz. Takım olma ve takımı bir araya getirmek için harcanan zaman diliminde bu tür iniş çıkışlar hepimizi oldukça geriyor. Ama bu bizi enerjimizden yapacaklarımızdan alıkoymamalı, koymayacak zaten. Takım içinde oldukça yoğun bir şekilde çalışmaya devam edeceğiz" diye konuştu.
Yanal, Trabzonspor'un gruptan çıkma şansına ilişkin bir soru üzerine ise, "Bana göre Trabzonspor'un tur şansından çok kurmak istediği takımı ve bunun için oluşturacağı enerjiye, desteğe ihtiyaç var. Eksiklikler çok fazlasıyla ortaya çıktığı anda bunun üzerine gitmek, mücadele etmek gerekiyor. Tabi ki tur şansı matematiksel olduktan sonra vardır. Sonuna kadar devam edeceğiz" ifadelerini kullandı.
- 18 Ocak 2017, Çarşamba
- Güncelleme: 17:10
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Yorum
fenerli salihi oynatsinlar emenike geri dönsün
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Yorum
Sefeer Bu ülkede hakemler sırasıyla Fb GS bjk hakem hatalarından şikayet etme hakkı ve özelliklede fb hiç hakkı yoktur. Elektronik hakemlikte görül
- Ersun Yanal'dan maç sonrası açıklama
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Ramazan Ya siz .ne yapmaya calisiyorsunuz birakin gidin milleti kanser ettiniz taraftar sizi nasil desteklesin taraftar kalmadi ya gercekten yazik
Ersun Yanal'dan maç sonrası açıklama haberine yapılan yorumlar ( yorum)
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