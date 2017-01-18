 Ekici’ye Of’tan yanıt – Fotomaç – 18 Ocak 2017
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    18 Ocak 2017, Çarşamba
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    Ekici’ye Of’tan yanıt

    Ekici’ye Of’tan yanıt
    Devre arası transfer döneminin olay futbolcusu Trabzonsporlu 'nin bugün bazı gazetelerde yer alan haberlerde, "Gerekirse 'a giderim ama 'a gitmem" dediği iddia edilmişti. Ekici'nin bu açıklamalarına Ofspor Başkanı , kişisel Twitter hesabı üzerinden yaptığı açıklamaayla yanıt verdi. Saral, "Ofspor da bayılmadı sana" şeklinde yanıt verdi.

    1. 18 Ocak 2017, Çarşamba
    2. Güncelleme: 01:53
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