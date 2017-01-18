 Coşkulu karşılama – Fotomaç – 18 Ocak 2017
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    18 Ocak 2017, Çarşamba
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    Coşkulu karşılama

    Coşkulu karşılama

    Dün saat 14.00'te Gümüşhane'ye hareket eden bordo-mavililer, 16.00 sıralarında konaklayacağı otele ulaştı.

    taraftarı da burada takımı meşalelerle, tezahüratlarla karşılayarak futbolcularla fotoğraf çektirdi. Bir grup Trabzonspor taraftarı da Gümüşhane'nin Torul ilçesinde takımı tezahüratlarla karşılayarak futbolcularla fotoğraf çektirdi.

    HEDEFİMİZ KUPA
    Bursaspor maçında bir gol atan bir de asist yaparak takımına 3 puanın yanı sıra 1.3 milyon euro da para kazandıran Yusuf Yazıcı, hedeflerinin Türkiye Kupası olduğunu söyledi. 19 yaşındaki oyuncu, "Gümüşhanespor'u mağlup edeceğiz" dedi.

    1. 18 Ocak 2017, Çarşamba
    2. Güncelleme: 22:46
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