Coşkulu karşılama
Dün saat 14.00'te Gümüşhane'ye hareket eden bordo-mavililer, 16.00 sıralarında konaklayacağı otele ulaştı.
Trabzonspor taraftarı da burada takımı meşalelerle, tezahüratlarla karşılayarak futbolcularla fotoğraf çektirdi. Bir grup Trabzonspor taraftarı da Gümüşhane'nin Torul ilçesinde takımı tezahüratlarla karşılayarak futbolcularla fotoğraf çektirdi.
HEDEFİMİZ KUPA
Bursaspor maçında bir gol atan bir de asist yaparak takımına 3 puanın yanı sıra 1.3 milyon euro da para kazandıran Yusuf Yazıcı, hedeflerinin Türkiye Kupası olduğunu söyledi. 19 yaşındaki oyuncu, "Gümüşhanespor'u mağlup edeceğiz" dedi.
HEDEFİMİZ KUPA
Bursaspor maçında bir gol atan bir de asist yaparak takımına 3 puanın yanı sıra 1.3 milyon euro da para kazandıran Yusuf Yazıcı, hedeflerinin Türkiye Kupası olduğunu söyledi. 19 yaşındaki oyuncu, "Gümüşhanespor'u mağlup edeceğiz" dedi.
- 18 Ocak 2017, Çarşamba
- Güncelleme: 22:46
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FOTOMAÇ GÜNDEM
- İdeye’den yeşil ışık
Toplam 6
Yorum
ababa DEM BA BA ve GOMESİ UNUTTURUR....Kalan17 Maçta GOL KRALI OLUR..SEYREDENLER BİLİR en az 20 GOL ATAR.Menejeri MENDES DEĞİLSE ALMAZ BİZİMKİLER.
- 'Hepiniz tetikçisiniz'
Toplam 85
Yorum
fener yuh ulan körmüsün penaltı değil diyorsun
- Barcelona tek başına Süper Lig'i geçti!
Toplam 4
Yorum
fakirrrrrr aynen dun osmanlı bjk maçındaydım bilet fiyatı 65 lira o stada gitmk ayrı bir zulum yani bir maça gitmek 100 lira butrbun dolmazzzzzz
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