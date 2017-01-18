Caceres geliyor
Fırtın Caaceres’i bugün İstanbul’a getiriyor, Hugo Rodallega da bugün açıklanabilir, Moussa Konate görüşmelerinde ise sona iyice yaklaşıldığı belirtiliyor.
Pereira, Mas, Olcay Şahan ve Medjani'yi renklerine katarak ara transferin yıldızı olan Trabzonspor'un durmaya niyeti yok. Bordo-mavililerin bir süredir görüşme halinde olduğu Uruguaylı stoper Martin Caceres, yönetimin yaptığı son teklifi kabul etti. Fırtına'nın menajerler aracılığıyla Uruguay'a gönderdiği ön teklifi kabul eden Caceres, yönetimin 'detayları İstanbul'da görüşelim' önerisi üzerine yola çıktı. Bugün akşam saatlerinde İstanbul'a gelecek olan dünyaca ünlü stoper burada detaylı bir sağlık kontrolünden geçecek. Ardından yönetim ile masaya oturacak oyuncuya yıllık 1 milyon 800 bin euro'dan 2.5 yıllık sözleşme teklif edilecek. Oyuncunun ilk görüşmede bu şartları kabul ettiği ve sağlık kontrolünden de bir sorun çıkmaması durumda imzaların atılacağı öğrenildi
RODALLEGA HAZIR
Yönetim Kolombiyalı forvet oyuncusu Hugo Rodallega'nın menajeriyle yaptığı görüşmelerde de el sıkıştı. Aradaki küçük sorunlar çözümü için Başkan Muharrem Usta'nın oyuncuyla bir görüşme yapacağı ve bugün bu transferin açıklanabileceği öğrenildi. Akhisar ile Trabzonspor daha önce anlaşma yapmıştı.
GELMEK İSTEDİ
Trabzonspor'un, forvet hattını güçlendirmek için teklif götürdüğü Moussa Konate'de de sona yaklaştı. Daha önce bordo-mavili kulüpten yılda 2 milyon euro isteyen Konate'nin bu rakamda indirim yaptığı ve "Kulübümle anlaşırsanız ben gelmeye hazırım" dediği öğrenildi. Sion ile süren görüşmelerde bordo-mavililer sezon sonu sözleşmesi bitecek oyuncu için büyük rakamlar ödemek istemiyor.
BU SÜREÇ DAHA FAZLA UZAMASIN
Teknik direktör Ersun Yanal, Rodallega transferinin bir an önce bitirilmesini istedi. Bordo-mavili hocanın, Başkan Usta'ya "Sürecin uzaması oyuncuya zarar verdiği gibi bizim de o noktadaki sıkıntıların devam etmesine neden olacak" dediği belirtildi.
YOLA ÇIKTI
Dün ülkesi Uruguay'dan yola çıkan Caceres, 18 saat sürecek yolculuğun ardından bugün akşam saatlerinde İstanbul'da olacak.
Yunus Emre SEL
RODALLEGA HAZIR
Yönetim Kolombiyalı forvet oyuncusu Hugo Rodallega'nın menajeriyle yaptığı görüşmelerde de el sıkıştı. Aradaki küçük sorunlar çözümü için Başkan Muharrem Usta'nın oyuncuyla bir görüşme yapacağı ve bugün bu transferin açıklanabileceği öğrenildi. Akhisar ile Trabzonspor daha önce anlaşma yapmıştı.
GELMEK İSTEDİ
Trabzonspor'un, forvet hattını güçlendirmek için teklif götürdüğü Moussa Konate'de de sona yaklaştı. Daha önce bordo-mavili kulüpten yılda 2 milyon euro isteyen Konate'nin bu rakamda indirim yaptığı ve "Kulübümle anlaşırsanız ben gelmeye hazırım" dediği öğrenildi. Sion ile süren görüşmelerde bordo-mavililer sezon sonu sözleşmesi bitecek oyuncu için büyük rakamlar ödemek istemiyor.
BU SÜREÇ DAHA FAZLA UZAMASIN
Teknik direktör Ersun Yanal, Rodallega transferinin bir an önce bitirilmesini istedi. Bordo-mavili hocanın, Başkan Usta'ya "Sürecin uzaması oyuncuya zarar verdiği gibi bizim de o noktadaki sıkıntıların devam etmesine neden olacak" dediği belirtildi.
YOLA ÇIKTI
Dün ülkesi Uruguay'dan yola çıkan Caceres, 18 saat sürecek yolculuğun ardından bugün akşam saatlerinde İstanbul'da olacak.
Yunus Emre SEL
- 18 Ocak 2017, Çarşamba
- Güncelleme: 02:01
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FOTOMAÇ GÜNDEM
- İdeye’den yeşil ışık
Toplam 6
Yorum
ababa DEM BA BA ve GOMESİ UNUTTURUR....Kalan17 Maçta GOL KRALI OLUR..SEYREDENLER BİLİR en az 20 GOL ATAR.Menejeri MENDES DEĞİLSE ALMAZ BİZİMKİLER.
- 'Hepiniz tetikçisiniz'
Toplam 85
Yorum
fener yuh ulan körmüsün penaltı değil diyorsun
- Barcelona tek başına Süper Lig'i geçti!
Toplam 4
Yorum
fakirrrrrr aynen dun osmanlı bjk maçındaydım bilet fiyatı 65 lira o stada gitmk ayrı bir zulum yani bir maça gitmek 100 lira butrbun dolmazzzzzz
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