Akyazı olmazsa Rize
Trabzonspor, Şenol Güneş Stadı yetişmezse G.Antep maçını Rize'de oynayacağını federasyona bildirdi.
Trabzonspor, Gaziantepspor ile oynayacağı lig maçını Şenol Güneş Stadı'nda yapılmasını istiyor ama stattaki 50 eksik maddenin giderilmesi gerekiyor. En ciddi sorunların başında gelen Passolig sisteminin yeni stada taşınması konusunda harekete geçildi. İşe Avni Aker'deki turnikelerin sökülmesiyle başlanırken, bu sistem Şenol Güneş Stadı'na taşınacak.
FEDERASYON DENETLEYECEK
Turnike sisteminin faaliyete geçmesi uzun sürebilir. TFF, olası bir olumsuzluğa karşılık Trabzonspor'dan 2. bir stat bildirmesini istedi. Bunun üzerine yönetim Rize'nin stadının ismini verdi. Çalışmaların ardından TFF yetkilileri müsabaka ve güvenlik talimatlarını aykırılık tespit ederse Trabzon-Gaziantep maçı Rize'de oynanacak.
FEDERASYON DENETLEYECEK
Turnike sisteminin faaliyete geçmesi uzun sürebilir. TFF, olası bir olumsuzluğa karşılık Trabzonspor'dan 2. bir stat bildirmesini istedi. Bunun üzerine yönetim Rize'nin stadının ismini verdi. Çalışmaların ardından TFF yetkilileri müsabaka ve güvenlik talimatlarını aykırılık tespit ederse Trabzon-Gaziantep maçı Rize'de oynanacak.
- 18 Ocak 2017, Çarşamba
- Güncelleme: 01:52
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FOTOMAÇ GÜNDEM
- İdeye’den yeşil ışık
Toplam 6
Yorum
ababa DEM BA BA ve GOMESİ UNUTTURUR....Kalan17 Maçta GOL KRALI OLUR..SEYREDENLER BİLİR en az 20 GOL ATAR.Menejeri MENDES DEĞİLSE ALMAZ BİZİMKİLER.
- 'Hepiniz tetikçisiniz'
Toplam 85
Yorum
fener yuh ulan körmüsün penaltı değil diyorsun
- Barcelona tek başına Süper Lig'i geçti!
Toplam 4
Yorum
fakirrrrrr aynen dun osmanlı bjk maçındaydım bilet fiyatı 65 lira o stada gitmk ayrı bir zulum yani bir maça gitmek 100 lira butrbun dolmazzzzzz
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