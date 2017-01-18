 Akyazı olmazsa Rize – Fotomaç – 18 Ocak 2017
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    18 Ocak 2017, Çarşamba
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    Akyazı olmazsa Rize

    Akyazı olmazsa Rize

    , yetişmezse G.Antep maçını Rize'de oynayacağını federasyona bildirdi.

    , ile oynayacağı lig maçını 'nda yapılmasını istiyor ama stattaki 50 eksik maddenin giderilmesi gerekiyor. En ciddi sorunların başında gelen Passolig sisteminin yeni stada taşınması konusunda harekete geçildi. İşe Avni Aker'deki turnikelerin sökülmesiyle başlanırken, bu sistem Şenol Güneş Stadı'na taşınacak.

    FEDERASYON DENETLEYECEK
    Turnike sisteminin faaliyete geçmesi uzun sürebilir. TFF, olası bir olumsuzluğa karşılık Trabzonspor'dan 2. bir stat bildirmesini istedi. Bunun üzerine yönetim Rize'nin stadının ismini verdi. Çalışmaların ardından TFF yetkilileri müsabaka ve güvenlik talimatlarını aykırılık tespit ederse Trabzon-Gaziantep maçı Rize'de oynanacak.
    1. 18 Ocak 2017, Çarşamba
    2. Güncelleme: 01:52
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