 Akakpo takım bakıyor – Fotomaç – 18 Ocak 2017
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    18 Ocak 2017, Çarşamba
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    Akakpo takım bakıyor

    Akakpo takım bakıyor
    Bordo-mavili takımda kadro derinliğinde kendine fazla forma şansı bulamayan stoper Serge Akakpo'nun kendisine kulüp baktığı öğrenildi. Karadeniz ekibinin yönetiminin, 29 yaşındaki oyuncunun ayrılması konusunda kolaylık sağlayabileceği, Akakpo'nun da daha çok süre alabileceği bir takımda oynamaya sıcak baktığı ifade edildi. Togolu savunmacının kiralık gönderilmesinin de masada olduğu da belirtildi.
    1. 18 Ocak 2017, Çarşamba
    2. Güncelleme: 22:39
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