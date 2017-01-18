1461 Trabzon’u yendiler
Ziraat Türkiye Kupası H Grubu'nun 5. maçında bugün saat 14.00'te Trabzonspor'u ağırlayacak Spor Toto 2. Lig temsilcisi Gümüşhanespor hazırlıklarını tamamladı. Hafta sonu oynadığı 1461 Trabzon maçında aldığı galibiyetle 2. devreye iyi bir başlangıç yapan ve moral depolayan Gümüşhanespor'da hedef bugün de Trabzonspor'u mağlup etmek. Yenişehir Stadı'ndaki idmana sakat Zahit Fındık dışındaki tüm futbolcular katıldı.
- 18 Ocak 2017, Çarşamba
- Güncelleme: 22:41
Etiketler:
FOTOMAÇ GÜNDEM
- İdeye’den yeşil ışık
Toplam 6
Yorum
ababa DEM BA BA ve GOMESİ UNUTTURUR....Kalan17 Maçta GOL KRALI OLUR..SEYREDENLER BİLİR en az 20 GOL ATAR.Menejeri MENDES DEĞİLSE ALMAZ BİZİMKİLER.
- 'Hepiniz tetikçisiniz'
Toplam 85
Yorum
fener yuh ulan körmüsün penaltı değil diyorsun
- Barcelona tek başına Süper Lig'i geçti!
Toplam 4
Yorum
fakirrrrrr aynen dun osmanlı bjk maçındaydım bilet fiyatı 65 lira o stada gitmk ayrı bir zulum yani bir maça gitmek 100 lira butrbun dolmazzzzzz
1461 Trabzon’u yendiler haberine yapılan yorumlar ( yorum)
ÖNEMLİ NOT: Bu sayfalarda yayınlanan okur yorumları okuyucuların kendilerine ait görüşlerdir. Yazılan yorumlardan FOTOMAÇ veya fotomac.com.tr hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.