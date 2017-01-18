 1461 Trabzon’u yendiler – Fotomaç – 18 Ocak 2017
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    18 Ocak 2017, Çarşamba
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    1461 Trabzon’u yendiler

    1461 Trabzon’u yendiler
    H Grubu'nun 5. maçında bugün saat 14.00'te Trabzonspor'u ağırlayacak Spor Toto 2. Lig temsilcisi Gümüşhanespor hazırlıklarını tamamladı. Hafta sonu oynadığı 1461 Trabzon maçında aldığı galibiyetle 2. devreye iyi bir başlangıç yapan ve moral depolayan 'da hedef bugün de 'u mağlup etmek. Yenişehir Stadı'ndaki idmana sakat Zahit Fındık dışındaki tüm futbolcular katıldı.
    1. 18 Ocak 2017, Çarşamba
    2. Güncelleme: 22:41
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