 Yolculuk bugün – Fotomaç – 17 Ocak 2017
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    17 Ocak 2017, Salı
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    Yolculuk bugün

    Yolculuk bugün
    Fırtına, H Grubu 5'inci haftasında oynayacağı maç için bugün Gümüşhane'ye gidecek. Mehmet Ali Yılmaz Tesisleri'nde 11.00'de gerçekleştirilecek idmanın ardından 14.00'te karayoluyla Gümüşhane'ye hareket edecek olan bordo-mavililer, gece burada konaklayacak.
    1. 17 Ocak 2017, Salı
    2. Güncelleme: 23:10
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