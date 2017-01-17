 Yerliler atıyor – Fotomaç – 17 Ocak 2017
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    17 Ocak 2017, Salı
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    Yerliler atıyor

    Yerliler atıyor
    Bursaspor'u Yusuf Yazıcı ve Uğur Demirok'un golleriyle 2-1 yenen Trabzonspor'da ligin 17 haftalık bölümünde 14 golün 10'unu yerli oyuncular kaydetti. Bordo-mavili ekipte, yerli oyunculardan Yusuf Erdoğan 4, Mehmet Ekici 3, 2, 1 gol atarken, yabancı oyuncular Onazi 2, Bero ve N'Doye 1 gol attı.
    1. 17 Ocak 2017, Salı
    2. Güncelleme: 23:09
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