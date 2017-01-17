Yanal’ın yüzü güldü

Bursa maçında ortaya konan mücadeleci futbol ile yüzü gülen teknik direktör Ersun Yanal, takımını ayağa kaldırmanın planlarını yapıyor. Yanal, "Bursaspor maçında takımın mücadeleci görüntüsü gelecek için umut verdi. Şimdi performansımızı daha da artırmalıyız" dedi.