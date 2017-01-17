 Utanç verici durum – Fotomaç – 17 Ocak 2017
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    17 Ocak 2017, Salı
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    Utanç verici durum

    Utanç verici durum
    'un Nijeryalı futbolcusu Onazi, İtalyan basınına yaptığı açıklamada eski kulübü Lazio'ya ağır sözlerle yüklendi. Başkent ekibinin kendisine olan borcunu henüz yatırmadığını belirten Onazi, "Trabzonspor transferle ilgili tüm parayı kendilerine ödedi. Durum buyken bana hâlâ ödeme yapmamış olmaları utanç verici" dedi.
    1. 17 Ocak 2017, Salı
    2. Güncelleme: 23:11
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