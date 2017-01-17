 Transferim çok yakın – Fotomaç – 17 Ocak 2017
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    17 Ocak 2017, Salı
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    Transferim çok yakın

    Transferim çok yakın

    Tapujos radyosuna konuşan : ’a transfer oluyorum.

    'un golcü transferindeki bir numaralı ismi , bordo- mavili forma için gün sayıyor. Kolombiya'da Deportos Sin Tapujos radyosuna konuşan 31 yaşındaki forvet, "Trabzonspor, beni transfer etmek istiyor. Rakamlara bakarak söyleyecek olursam, transfer çok yakın. Trabzon'a gidiyorum" diye konuştu. Bordo-mavili kurmayların yetki verdikleri bir menajer Kolombiya'da Rodallega'nın haklarını elinde bulunduran menajer ile bir araya gelip bugün veya yarın transferi resmileştirmek istiyor. Fırtına, Rodallega için Akhisar'a takas olarak Mustafa Yumlu'nun yanında 400 bin euro ödeyecek. Rodallega bu sezon 17 maçta forma giyip, 4 gol attı.
    1. 17 Ocak 2017, Salı
    2. Güncelleme: 23:07
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