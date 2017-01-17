Trabzonspor kupada kayıp istemiyor

Kupada H Grubu'nda oynadığı 4 maçta 5 puan toplayarak 3'üncü sırada yer alan bordo mavililer, Ziraat Türkiye Kupası 5'inci hafta mücadelesinde Gümüşhanespor'a konuk olacak. Avrupa Kupaları'na katılmak için kupaya önem veren Trabzonspor, ilk maçta sahasında 2-1 mağlup olduğu Gümüşhanespor'u bu defa yenmek için sahaya çıkacak, gruptan çıkmanın avantajını yakalamayı hedefliyor. Gümüşhane Yenişehir Stadı'nda oynanacak karşılaşma, saat 14.00'te başlayacak.

İDEALE YAKIN KADRO

Bordo mavililerde sakatlığı bulunan Matus Bero ile kart cezalısı N'doye bu maçta görev yapamayacak. Gruptan çıkma yolunda kazaya uğramak istemeyen teknik direktör Ersun Yanal'ın, ligde son oynanan Bursaspor maçındaki 11'ini büyük oranda koruyarak Gümüşhanespor karşılaşmasında da ideale yakın kadroyla sahaya çıkması bekleniyor.

TRANSFERLER BU HAFTA ŞEKİLLENECEK

Devre arası transfer döneminde Mas, Pereira, Medjani ve Olcay Şahan'ı kadrosuna katan Trabzonspor'da transfer listesinde yer alan Hugo Rodallega, Moussa Konate, Aaron Hunt ve Ganso gibi isimlerle görüşmelerin sürdüğü, bu hafta sonuna kadar da transfer çalışmalarının büyük ölçüde tamamlanmasının planlandığı öğrenildi. Bordo mavililerin oyuncular için yapılacak son görüşmelerin ardından transfer çalışmalarını şekillendireceği belirtildi.

AKAKPO TAKIM BAKIYOR

Trabzonspor'da kadro derinliğinde kendine fazla forma şansı bulamayan savunma oyuncusu Serge Akakpo'nun kendisine takım baktığı öğrenildi. Bordo mavililerin 29 yaşındaki oyuncunun başka bir takıma transferinde kolaylık sağlayabileceği, Akakpo'nun da daha çok süre alabileceği bir takımda oynamaya sıcak baktığı ifade edildi. Togolu savunmacının kiralık olarak da gönderilebileceği kaydedildi.

TRABZONSPOR'UN MUHTEMEL 11'İ

Trabzonspor'un Gümüşhane maçındaki muhtemel kadrosu şöyle:

Onur- Pereira, Uğur, Durica, Mas- Okay, Onazi- Olcay, Yusuf Yazıcı, Castillo- Suk

SAKAT: Bero

CEZALI: N'doye