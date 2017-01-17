 Mas’a doğum günü pastası – Fotomaç – 17 Ocak 2017
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    17 Ocak 2017, Salı
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    Mas’a doğum günü pastası

    Mas’a doğum günü pastası
    Bordo-mavililerin Arjantinli sol beki Mas'a 28. yaş gününde teknik heyet ve takım arkadaşları tarafından doğum günü kutlaması yapıldı. Önceki gün akşam yemeği sonrası kendisi için düzenlenen doğum günü kutlaması nedeniyle büyük mutluluk yaşadığını belirten Mas'ı takım arkadaşları ve teknik heyet tebrik etti.
    1. 17 Ocak 2017, Salı
    2. Güncelleme: 23:14
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