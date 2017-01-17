Mas’a doğum günü pastası

Bordo-mavililerin Arjantinli sol beki Mas'a 28. yaş gününde teknik heyet ve takım arkadaşları tarafından doğum günü kutlaması yapıldı. Önceki gün akşam yemeği sonrası kendisi için düzenlenen doğum günü kutlaması nedeniyle büyük mutluluk yaşadığını belirten Mas'ı takım arkadaşları ve teknik heyet tebrik etti.