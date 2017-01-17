 İndirim yap Chedjou – Fotomaç – 17 Ocak 2017
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    17 Ocak 2017, Salı
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    İndirim yap

    İndirim yap Chedjou

    Fırtına, G.Saray’dan 2.2 milyon euro alan Kamerunlu stopere 1.6 milyon euro önerdi.

    Uruguaylı stoper Caceres'in transferinde istediği sonuçları elde edemeyen bordo-mavililer, G.Saray ile yolları ayıracak ile ilgilenmeye başladı. G.Saray yöneticilerin de doğruladığı bu transfer görüşmeleri kapsamında Karadeniz ekibi bonservis bedeli ödemeyecek. Fırtına'nın Chedjou'ya da G.Saray'da aldığı 2.2 milyon euro'dan daha az bir rakam teklif ettiği ve Kamerunlu'nun bu seviyeye inmesi durumunda imzaların atılacağı ifade edildi. 'un Chedjou'ya yılda 1 milyon 600 bin euro önerdiği öğrenilirken, oyuncunun kesin kararını vermek için birkaç gün süre talep ettiği öğrenildi. Chedjou bu sezon G.Saray'da 15 maçta görev yaptı ve 1 gol attı.
    1. 17 Ocak 2017, Salı
    2. Güncelleme: 01:57
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