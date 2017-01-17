 Hunt Trabzon’a – Fotomaç – 17 Ocak 2017
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    17 Ocak 2017, Salı
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    Hunt Trabzon’a

    Hunt Trabzon’a

    Bild gazetesi: Her yaz tatilini Türkiye’de geçiren Hunt, Türk eşi Semra nedeniyle ’a ‘evet’ dedi. Bordo-mavili takım, Alman orta sahayı kiralayacak.

    Orta sahaya futbolcu arayan Fırtına'nın, Almanya'nın Hamburg takımında forma giyen Aaron Hunt ile bir haftadır görüştüğü ortaya çıkmıştı. Alman Bild gazetesi, bu konuyu biraz daha somut hale getirdi. Bild, her yaz tatilini Türkiye'de geçiren Hunt'un Trabzon'da yaşamaya hazırlandığını duyurdu. Gazete, Alman yıldızın Türk eşi Semra nedeniyle Trabzonspor'un teklifine 'evet' dediğini yazdı. 'a 2015'te Wolfsburg'dan 3 milyon euro bonservis bedeliyle transfer ettiği 30 yaşındaki Hunt'un ilk etapka kiralanmasının gündemde olduğu da belirtildi. Kulübü ile 2018'e kadar sözleşmesi bulunan 1.83 boyundaki oyuncu, Almanya Milli Takımı'nın formasını da 3 maçta giydi.
    1. 17 Ocak 2017, Salı
    2. Güncelleme: 02:00
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