 Cacares yarın İstanbul'da – Fotomaç – 17 Ocak 2017
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    17 Ocak 2017, Salı
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    Cacares yarın İstanbul'da

    Cacares yarın İstanbul'da

    Cacares, Trabzonspor için yarın İstanbul'a geliyor.

    Bordo-mavili yönetim; ismi Galatasaray ile de anılan Uruguay Milli Takımı'nın yıldız ismini kaptı. Martin Caceres Trabzonspor için yarın İstanbul'da olacak. 29 yaşındaki Martin Caceres'e yıllık 1.8 milyon euro ödenecek.

    İMZALAR ATILIYOR
    Transfer en hareketli takımlarından Trabzonspor, stoper mevkiini güçlendirmek için takviye çalışmalarına hız verdi. Bordo-mavililer, bu mevkii için kariyerinde birçok önemli kulüpte oynayan, bir dönem Uruguay Milli Takımı'nın kaptanlığını da yapan Martin Caceres'in işini büyük ölçüde bitirdi. Oyuncuya resmi bir teklif yapan bordo-mavili yönetim, Caceres'i yarın İstanbul'a getirecek. Geçtiğimiz sezon Juventus'ta oynayan ancak yaşadığı ciddi sakatlık sonrası sözleşmesini yenilemeyen Caceres, sezonun ilk yarısını boşta geçirdi.

    1. 17 Ocak 2017, Salı
    2. Güncelleme: 21:09
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