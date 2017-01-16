 Paşa, Akbaş’a talip – Fotomaç – 16 Ocak 2017
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    16 Ocak 2017, Pazartesi
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    Paşa, Akbaş’a talip

    Paşa, Akbaş’a talip
    Bordo-mavili takımın savunma oyuncusu Mustafa Akbaş'a, 'nın talip olduğu ve oyuncunun da ayrılmak istediği ifade edildi. Ancak teknik direktör Ersun Yanal'ın sezonun ilk yarısında faydalandığı Akbaş'ın takımdan ayrılmasına sıcak bakmadığı ve bu nedenle görüşmelerin tıkandığı öğrenildi.
    1. 16 Ocak 2017, Pazartesi
    2. Güncelleme: 00:02
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