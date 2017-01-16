Paşa, Akbaş’a talip
Bordo-mavili takımın savunma oyuncusu Mustafa Akbaş'a, Kasımpaşa'nın talip olduğu ve oyuncunun da ayrılmak istediği ifade edildi. Ancak teknik direktör Ersun Yanal'ın sezonun ilk yarısında faydalandığı Akbaş'ın takımdan ayrılmasına sıcak bakmadığı ve bu nedenle görüşmelerin tıkandığı öğrenildi.
- 16 Ocak 2017, Pazartesi
- Güncelleme: 00:02
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FOTOMAÇ GÜNDEM
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fenerli sen aziz yıldırımı baştan sona dinlememişsin belli başta adanayı tebrik edip kötü oynadık diyor zaten
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