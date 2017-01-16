 Onur: Yeni başlıyoruz – Fotomaç – 16 Ocak 2017
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    16 Ocak 2017, Pazartesi
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    Onur: Yeni başlıyoruz

    Onur: Yeni başlıyoruz

    maçında yaptığı önemli kurtarışlarla galibiyette pay sahibi olan kaleci , ligin ikinci yarısı için iddialı konuştu.

    Bursa karşısında iyi sinyaller verdiklerini belirten kaptan, "Yeni transfer takımın çehresini değiştirdi. Tecrübeli isimler aldık. İlk devrede taraftarımızı çok üzmüştük. Ancak o kötü günleri unutturmak da bizim elimizde. Hızla yükselişe geçeceğiz ve bu takımı hak ettiği yere çıkaracağız" diye konuştu.
    1. 16 Ocak 2017, Pazartesi
    2. Güncelleme: 00:12
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